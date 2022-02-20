《鐵拳英雄》驚現宜家傢俬藤籃　盤點現代物品穿越古代離譜穿崩位

由陳展鵬、唐詩詠、王君馨、陳山聰及姚子羚等人主演的TVB劇集《鐵拳英雄》昨晚（19日）播出大結局，卻被不少觀眾大呼多個劇情不合理，先是王君馨最後獨自送死迎戰「Final Boss」吳家樂，並在臨死前才向眾人講出吳家樂的死穴，再加上她死後的屍體被人以推出海的方式水葬等等令人摸不著頭腦的橋段，再有人發現劇中竟然有離譜穿崩位，竟然有宜家傢俬的儲物籃亂入民初劇！



《鐵拳英雄》昨晚播出大結局。（《鐵拳英雄》截圖）

鐵拳英雄大結局︱王君馨臨死先講吳家樂死穴 主角打贏又係靠打針

陳山聰在劇中有一幕坐在藤制梳化上打電話，而前方則有個方形藤製儲物籃，但有網民發現這個藤籃的設計非常現代，仔細看發現原來確實是來自現代，花$149.9就能在宜家傢俬買到。雖然網民明白劇組準備道具時難免需要出錢買，但都要根據該劇集的時代設定，盡量避免安排不合時的道具，今次這個藤籃一看就知道不應該出現在民初劇集之中。

有網民發現陳山聰在劇中打電話的一幕，前方有個Ikea方形藤製儲物籃！（Facebook圖片）

事實上，TVB古裝劇過去多年曾被批評粗製濫造，劇中更試過出現不少現代物品的穿崩畫面，冷氣機、膠樽、手錶、手機等等應有盡有，現在為大家盤點以下十個現代物品穿越古裝劇的畫面，看看哪個最離譜：