SISTAR韶宥公開快速減肥法　一個月狠撇雙下巴肚腩62kg變紙片人

韓國女團SISTAR成員韶宥（昭宥）是不少女士心中擁有健康身形的女偶像，減肥時都會以她成為奮鬥目標。早前韶宥刻意增肥至62kg，並在YouTube拍片向粉絲公開自己的減肥秘訣，近日更再公開快速減肥法，一個月內極速將肚腩、雙下巴全部消失不見，然而卻令不少網民覺得實在太嚴格，慨歎偶像真的不易做。



韶宥擁有健康身形。（Instagram：@soooo_you）

韶宥在片中表示自己因為要回歸樂壇而積極做身材管理，由1月10一開始展開減肥計劃，包括以下四大重點：大幅減少食量、食低鹽餐單、增加帶氧運動比例、以及進行多類型的帶氧運動如拳擊、跑步機和踏步機等等。

韶宥拍片公開快速減肥法。（YouTube：소유기 SOYOUGI）

飲食方面，韶宥會照樣保持一日三餐，不過每日的餐單都不一樣，例如減肥第八日的早餐食蘋果、午餐食玄米飯、鴨肉、低鹽海帶湯和大白菜、晚餐則食沙律；第十一的早餐食玄米飯、烤鯖魚、低鹽海帶湯和大白菜、午餐只飲高蛋白奶昔、晚餐則食沙律。運動方面，她則是每兩至三日做一次帶氧運動，而且每次的項目都不一樣。

飲食方面，韶宥會照樣保持一日三餐，不過每日的餐單都不一樣。（YouTube：소유기 SOYOUGI）

運動方面，她則是每兩至三日做一次帶氧運動，而且每次的項目都不一樣。（YouTube：소유기 SOYOUGI）

在減肥的頭兩個星期，韶宥的身型已經明顯變得纖細，除了肚腩扁得扁平有腹肌，就連包包臉亦消失得無影無蹤。然而，她亦強調自己攝取的食物份量太少，呼籲大家不要無條件跟隨自己的方式減肥，在有重要日子如影婚紗相、結婚或影寫真等等的時候需要短時間減肥可以參考一下：「希望我做的方式，可以帶給大家幫助。」

短短十日已經可以見到明顯的分別。（YouTube：소유기 SOYOUGI）

小腹變得平坦很多！（YouTube：소유기 SOYOUGI）

減肥真的是女士的終身事業！（YouTube：소유기 SOYOUGI）

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