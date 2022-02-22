吳謹言隔三年再有古裝劇播出　佘詩曼力撐：再創輝煌

憑清裝劇《延禧攻略》走紅的內地女星吳謹言，時隔三年後再推出古裝劇《尚食》掀起不少關注。劇集除了在微博掀起多個話題討論之外，圈內亦有不少明星為吳謹言新劇造勢，其中在《延》劇與她為敵的嫻妃娘娘佘詩曼就是其中一位，二人互動登上微博熱搜，引來討論 。

吳謹言時隔三年再有古裝劇播出。（《尚食》微博圖片）

作為有內地版《大長今》之稱的《尚食》，在整體劇情主軸上以烹飪為主，過程中當然少不了有愛情的設定，飾演尚食局宮女姚子衿的吳謹言將會與飾演皇帝朱瞻基的許凱有一段相識﹑相知﹑相愛的愛情故事，這一點亦是大家所關注討論的劇情之一。事關在《延》劇中他們二人未能有情人終成眷屬，所以在新劇上他們有機會走在一起並最終成為夫妻，所以一圓不少網友的夢想。

吳謹言同許凱在劇中終於能有情人終成眷屬。（《尚食》微博圖片）

在劇集還未正式播出之前，已經有不少圈中好友為吳謹言造勢，其中有林更新在微博貼文道：「夏淺做飯能行？坐等今晚更新尚食開播。」另一男星黃景瑜則貼文道：「今晚開播，期待人美心善廚藝好的子衿。」女星秦嵐亦力撐表示：「支持謹言新劇，期待會做飯的姚子衿，上菜了。」還有佘詩曼表示：「聽說尚食局今天開業，令妃祝你做大做強，再創輝煌。」而吳謹言亦有留言回覆：「多謝嫻妃娘娘。」足以看見吳謹言在圈中的人緣是多麼的好，劇集將會在今（22日）播出。

佘詩曼同秦嵐都在微博貼文為吳謹言新劇造勢。（《延禧攻略》微博圖片）