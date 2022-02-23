43歲小S徐熙娣被恥笑臉腫「中年發福」嬲到震！親自留言鬧爆網民

台灣藝人小S（徐熙娣）憑著機智的口條及直率的主持風格，屢獲大批粉絲喜愛，近來推出新節目《小姐不熙娣》收視也開出紅盤，持續締造一波波話題，日前更宣布重返歌壇，積極籌備新專輯中，而忙碌之餘她也不忘在社群和粉絲互動，豈料外型卻屢遭部分酸民批評，讓她親上火線回應「如果受不了看到臉腫的我，真的不用看」。



小S睽違7年重返螢光幕，推出新節目《小姐不熙娣》，班底由20位各領域的女性菁英組成，包含人氣直播主丟丟妹、性學博士許藍方等，近日在YouTube上傳幕後花絮，短短一天就吸引超過8萬人觀看，可見小S人氣依舊。

【圖輯】網民：中年發福嗎？點圖放大看小S徐熙娣於新節目《小姐不熙娣》被指臉腫的片段👇👇👇

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小S近來好消息不斷，她也持續活躍在社群上，雖然多數粉絲都給予正面評價，但仍有部分酸民拿她的外型做文章，不斷批評她「臉腫」等等，對此小S也大方回覆「如果受不了看到臉腫的我，真的不用看，因為一直講我也會越來越沒自信，我已在努力中了」。

事實上，小S之前曾在受訪時談到，自己只要緊張就會水腫，她也一直希望自己早日克服緊張的情緒，而網友見狀後也紛紛留言鼓勵，「只看影片內容，其他我不care」、「愛妳的人不是因為臉，是因為你，超寫實的S棒棒的」、「妳還是那個有智慧又幽默的小S」。

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