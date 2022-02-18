小S自爆3年無性交只用情趣用品「自娛」　被女兒發現巧妙解釋用法

【小S／徐熙娣／小姐不熙娣】小S（徐熙娣）主持的東森節目《小姐不熙娣》日前首播， 14號舉辦記者會時不改辛辣逗趣風格大聊性事。



她自爆都用情趣用品達到高潮，某次「繽紛玩具」還被孩子發現，她只能尷尬地說：「你們知道媽媽工作很忙吧？肩頸痠痛。」豈料孩子開啟震動按摩臉部，讓她超崩潰。

【圖輯】女兒問：幹嘛不收好啦？小S被發現私藏性玩具「咁解釋」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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台灣節目《小姐不熙娣》請來各行各業事業有成的女性分享人生經驗，其中就包括「最美性學博士」許藍方，和小S暢聊性事辛辣到無法播出，小S在記者會透露隱藏內容：「她（許藍方）說女生真正高潮來源是外面陰蒂，靠自己最容易高潮！」小S則說和老公已經超過3年沒發生性行為，只能「靠自己」，有時候早晨做了「浪漫的夢」就默默打開抽屜。

至於打開抽屜的時機？小S說大部分是早上，畢竟晚上有孩子和奶奶在家不方便，有次奶奶還邊走邊喊：「熙娣啊～」讓進行到一半的她嚇得趕緊將「玩具」收起來；更有一次是孩子亂翻抽屜，看見紫色、鮮粉紅色的器具便問她：「媽媽，這是甚麼？」讓她嚇得倒抽一口氣：「她們會亂按在那邊震！我說那個是…你們知道媽媽工作很忙吧？肩頸痠痛，結果她們拿去按摩臉。」

小S說，孩子們長大後說同學都在討論性事相關話題，就有詢問她說：「媽媽，我記得我們小時候在妳房間發現過。」讓她不得已全招了，豈料還被孩子痛罵：「eww... so disgusting（媽媽妳好噁心），幹嘛不收好啦！」

小S也透露和老公許久沒「做」的原因：「我現在真的越來越愛他，他真的太照顧我，當成女兒在照顧，這種愛導致跟他發生那種事有點尷尬。」更引述科學報告，說情侶間激起性欲的激情期約莫只有1年，而她已經結婚16年，老公也要她別以此衡量愛情的多寡，她說：「你們以後結婚就知道啦！那個就自己想辦法解決就好，我已經很久沒感覺到有東西…所以你們還有的人要好好珍惜。」

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