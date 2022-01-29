12支開架眼線筆推薦！Kate、MJ、KISSME外還有小S最愛的「這款」

雖然居家防疫的生活又再開始，化全妝的機會、次數減少了，但女人的氣勢和好氣色可不能少！疫情、口罩讓彩妝的購買習慣逐漸轉型，不過令人意外的是「眼線筆」的銷量不減反增，更成為許多女孩票選「視訊不可缺少的彩妝品」！



這次儂編就幫你整理出12款開架人氣眼線筆推薦清單，哪一款也是你的摯愛呢？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Milani 持久暢流眼線液

來自美國的平價彩妝品牌Milani，它的高質感、高顯色力與實用性，讓眾多彩妝迷為之瘋狂，除了眼影打亮盤之外，這款眼線液筆更不輸歐美專櫃大牌！紮實的毛流筆肩，上手精準不分岔，色澤飽和度高、持久防水效果顯著，迎戰夏天絕不失誤。

2. MAJOLICA 控制狂防暈眼線液 #BR666

來自日本的戀愛魔鏡不光只有睫毛膏的實力超群，這款眼線筆也是市場上的抗暈達人～招牌的復古巴洛克風格包裝讓人第一眼就映象深刻，而它畫出來的質地介於眼線液與眼線膠之間，能與眼皮緊密貼合快乾步沾染，防水抗暈一整天絕對沒問題。

3. Maybelline 超激細抗暈眼線液-抗手震版 #黑色

說到超持久的佼佼者，怎麼能不提到 Maybelline？這款稱霸開架市場前三名的超激細抗暈眼線液，最驚豔的就是它極細的筆頭，能精準勾勒眼尾、下眼線等細節部位，且含水量超多，整整用一季也不怕乾～

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4. dejavu 就是不暈持久極細眼線液 #黑

有著法文名字的 dejavu，也是近幾年紅遍港台日三地的人氣品牌，專精於眼部彩妝品的它，有著前衛時髦的俐落外型，光是眼線、睫毛膏就能區分出數十種品項！其中這款眼線液筆極黑、滑順的使用感受很受新手喜愛，一筆到位絕對沒問題。

5. KISS ME 超！持久極細抗暈眼線液筆 #01黑

不得不說日本女生對於眼妝品質的追求真的值得肯定，光是開架市場上十支眼線筆就有八支來自日本～其中 KISS ME 花漾美姬也同樣是儂編私下購物的回購好物之一！品牌當家明星眼線筆今年加碼推出嶄新系列，在滑順度、持久力上再升級，成分中更添加了美容液配方，讓你用溫熱水即可乾淨卸除。品牌也偷偷分享，疫情期間光是眼線筆就售出近百萬支呢~

6. 1028 放色線激穩抗震眼線液 #03濃鐵灰

打片天下無敵手的冠軍眼線筆就是它！來自台灣的 1028 說它是開架市場最亮眼新星絕不為過～從彩妝品到清潔洗卸產品，各項品質採高標準，而這款連小S都愛用的眼線筆自從改版後銷量更是翻倍！細致的筆頭與剛剛好的出水量，讓你一筆極快乾，且一整天不暈妝。

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7. DHC 持久媚惑眼線液

你相信眼線筆也能當保養嗎？這款 DHC 持久媚惑眼線液就可以！配方中特別添加了抗老精華、大輪玫瑰花精華、超級玻尿酸等滋潤配方，使用起來筆觸滑順，一筆就能上手，色澤溫柔且含水量高，特別適合眼皮怕乾澀的女孩選擇。

8. CLIO 新魅黑防水柔順眼線液 - 超激細紅蓋版

來自韓國的 CLIO 新魅黑防水柔順眼線液，以防水持妝聞名，極黑的顯色力，搭配上有彈性的筆頭，讓你在畫眼妝時能精準貼合眼型輪廓不畫偏，再加上那鮮明俐落的色澤，即使是單眼皮女孩用上它都能讓你的眼睛瞬間大兩吋。

9. INTEGRATE 超順手抗暈染眼線膠筆仙履奇緣限定 #BK999

別以為 INTEGRATE 只有眼影、底妝值得收藏，這款抗暈眼線膠筆也是儂編的愛用款之一！親切的價格和好上手的使用感受，特別適合新手入門！而屬於筆型的它畫出來的眼妝也較為溫柔自然，應對約會上班都很合適～今年品牌更與迪士尼聯名推出仙杜瑞拉限定款，俏皮的模樣叫人怎能不心動？

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10. KATE 墨膠持久眼線液 #BK-1

提到眼妝界的教主，KATE 當然不能缺席！旗下眼線產品百百種，每一款皆秉持著超持久不暈妝的高品質，其中這款眼線液筆，比較特別的是它的質地介於膠與液之間，妝感更服貼、色澤更飽和，一筆就能畫出極黑貓眼，打造氣勢就靠它！

11. EXCEL 絕色完美眼線液 #01曜石黑

再來介紹這款，想必對於資深美妝饕客絕不陌生！EXCEL 在開架市場上的價格雖然略高，但它的好品質卻能讓消費者願意一再買單～不光是在色澤上很高極、沒有不均勻、灰灰的視覺感，握上手的手感也很有份量，每一筆畫出的眼線勻稱細致，就像出自專業彩妝師之手呢！

12. Solone 持久流暢眼線液筆 #02深夜棕

最後這個也是來自台灣品牌，Solone 一上架就以高質感的日式風格深受小資女喜愛，旗下不只眼影色選豐富，刷具的設計更勘筆PRO級～其中被許多彩妝師肯定的這款眼線液筆，滑順流暢的筆觸加上不分岔的精緻妝感，也是屢屢熱賣的人氣單品喔！

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