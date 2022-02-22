拳上仇│泰國女星芽芽茵收起性感演反派　曾全裸挑戰女女18禁情節

Netflix電影《拳上仇》（Fistful of Vengeance）在本月17日上架後，目前位於本日香港電影排行榜第三位。雖然電影的評價一般，但在香港戲院復工無期的情況下，也可以用作消磨時間。戲中除了有印尼武打男星Iko Uwais及《真人快打》（Mortal Kombat）男主角Lewis Tan外，還有司徒鈺芸（前名：陳鈺芸，JuJu）及杜俊緯兩位香港演員。另外，電影在泰國取景，劇組亦找來兩位泰國女星參演，其中一位就是有泰國性感女神之稱的芽芽茵（Yaya Ying）。



泰國性感女星芽芽茵在戲中飾演大反派。（《拳上仇》劇照）

現年38歲的芽芽茵她畢業於泰國著名學府曼谷大學，是一位集舞台劇、唱歌、演員及模特兒於一身的四棲明星。她1998年首出首張同名專輯《Yaya Ying》正式出道，翌年參演由泰國第5電視台製作的處境喜劇。在2004年，她次獲得主演劇集的機會。然而在此之後，她暫援她的演藝事業，先把心機投放在歌唱事業上。

Mario Maurer在芽芽茵背部塗抹冰塊。（《晚孃上部：戀欲》劇照）

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直到2012年，她迎來事業的轉捩點。當年她推出了首部電影《晚孃上部：戀欲》（Jan Dara the Beginning）、3部劇集及一張個人大碟及兩張特別專輯。《晚孃下部：罪色》（Jan Dara: The Finale）在翌年推出。相信大家都猜到，這部作品就是跟鍾麗緹主演，在2001年上映的《晚孃》（Jan Dara）一樣，改編自小說《The Story of Jan Dara》。當時鍾麗緹在戲中飾演晚孃；而芽芽茵也在新版《晚孃》中飾演晚孃，至於男主角是中德混血的泰國男星Mario Maurer。戲中其他演員還包括前日本AV女優西野翔。

前日本AV女優西野翔都有份演出，她跟與芽芽茵有女女18禁的劇情。（《晚孃上部：戀欲》劇照）

Mario Maurer與芽芽茵在《晚孃上部：戀慾》的情慾戲只屬「蜻蜓點水式」，前者幫後者背部塗抹冰塊，但在《晚孃下部：罪色》時，兩人均有全裸床戲，兩人露點又露股，突破從影以來的最大尺度。

芽芽茵不僅在《晚孃下部：罪色》有大尺度全裸演出，當年她還首次打入荷里活，與賴恩高斯寧（Ryan Gosling）合作《罪無赦》（Only God Forgives）。兩人在戲中有多場對手戲，其中有一場是芽芽茵在賴恩高斯寧面前自摸，甚至她更把後者的手引領到她的下體位置。之後還有一場是芽芽茵被賴恩高斯寧強逼當眾脫衣，前者露出傲人的身材。翌年她還到日本與小栗旬合作電影《ルパン三世》（Lupin the 3rd）。

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直到2016年，芽芽茵迎來她第二部荷里活電影《秒速殺機2》（Mechanic: Resurrection），電影由積積遜史特咸（Jason Statham）、謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）、Tommy Lee Jones及楊紫瓊主演。到2022年2月17日，她第三部荷里活電影《拳上仇》在Netflix上架。