拳上仇│泰國女星芽芽茵收起性感演反派　曾全裸挑戰女女18禁情節

Netflix電影《拳上仇》(Fistful of Vengeance)在本月17日上架後,目前位於本日香港電影排行榜第三位。雖然電影的評價一般,但在香港戲院復工無期的情況下,也可以用作消磨時間。戲中除了有印尼武打男星Iko Uwais及《真人快打》(Mortal Kombat)男主角Lewis Tan外,還有司徒鈺芸(前名:陳鈺芸,JuJu)及杜俊緯兩位香港演員。另外,電影在泰國取景,劇組亦找來兩位泰國女星參演,其中一位就是有泰國性感女神之稱的芽芽茵(Yaya Ying)。



泰國性感女星芽芽茵在戲中飾演大反派。(《拳上仇》劇照)

現年38歲的芽芽茵她畢業於泰國著名學府曼谷大學,是一位集舞台劇、唱歌、演員及模特兒於一身的四棲明星。她1998年首出首張同名專輯《Yaya Ying》正式出道,翌年參演由泰國第5電視台製作的處境喜劇。在2004年,她次獲得主演劇集的機會。然而在此之後,她暫援她的演藝事業,先把心機投放在歌唱事業上。

Mario Maurer在芽芽茵背部塗抹冰塊。(《晚孃上部:戀欲》劇照)

直到2012年,她迎來事業的轉捩點。當年她推出了首部電影《晚孃上部:戀欲》(Jan Dara the Beginning)、3部劇集及一張個人大碟及兩張特別專輯。《晚孃下部:罪色》(Jan Dara: The Finale)在翌年推出。相信大家都猜到,這部作品就是跟鍾麗緹主演,在2001年上映的《晚孃》(Jan Dara)一樣,改編自小說《The Story of Jan Dara》。當時鍾麗緹在戲中飾演晚孃;而芽芽茵也在新版《晚孃》中飾演晚孃,至於男主角是中德混血的泰國男星Mario Maurer。戲中其他演員還包括前日本AV女優西野翔。

前日本AV女優西野翔都有份演出,她跟與芽芽茵有女女18禁的劇情。(《晚孃上部:戀欲》劇照)

Mario Maurer與芽芽茵在《晚孃上部:戀慾》的情慾戲只屬「蜻蜓點水式」,前者幫後者背部塗抹冰塊,但在《晚孃下部:罪色》時,兩人均有全裸床戲,兩人露點又露股,突破從影以來的最大尺度。

芽芽茵不僅在《晚孃下部:罪色》有大尺度全裸演出,當年她還首次打入荷里活,與賴恩高斯寧(Ryan Gosling)合作《罪無赦》(Only God Forgives)。兩人在戲中有多場對手戲,其中有一場是芽芽茵在賴恩高斯寧面前自摸,甚至她更把後者的手引領到她的下體位置。之後還有一場是芽芽茵被賴恩高斯寧強逼當眾脫衣,前者露出傲人的身材。翌年她還到日本與小栗旬合作電影《ルパン三世》(Lupin the 3rd)。

直到2016年,芽芽茵迎來她第二部荷里活電影《秒速殺機2》(Mechanic: Resurrection),電影由積積遜史特咸(Jason Statham)、謝茜嘉艾芭(Jessica Alba)、Tommy Lee Jones及楊紫瓊主演。到2022年2月17日,她第三部荷里活電影《拳上仇》在Netflix上架。