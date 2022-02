窗邊女孩與對街屋中的女子｜幽默處理燒腦情節　反轉結局出人意表

在影視串流平台競爭激烈的情況下,沒有搶眼的海報或劇名,很難會吸引到劇迷的注意。上月在Netflix上架的心理驚悚劇《窗邊女孩與對街屋中的女子》(The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window)因長得離奇的劇名而突圍而出,憑曲折離奇的劇情讓觀眾難以分出真假,懸疑感爆燈。

《窗邊女孩與對街屋中的女子》由Kristen Bell主演。(Netflix)

《窗邊女孩與對街屋中的女子》由曾為《魔雪奇緣》女主角Anna配音的Kristen Bell主演,劇情主要講述Anna(Kristen Bell飾)因女兒意外被連環殺人犯所殺而心靈受創,每天只是坐在窗邊喝酒,窺探鄰居的日常生活。直至靚仔新鄰居及其女兒搬到對面,才讓Anna覺得有新轉機。突然一天Anna竟然目擊到一宗恐怖謀殺案,究竟她所看到的事實或者是長期醉酒看到的幻覺?

劇集跟Amy Adams所飾演的《窺密》(Woman in the Window)形式相似,一度曾被劇迷以為是戲謔式(Parody)題材。(劇照)

雖然本劇不是真正的喜劇,但劇中帶有幽默諷刺的元素,確實是豐富了劇情及對白。首集我們透過倒敘片段得悉主角Anna曾經歷過失去女兒的創傷,並與居住在對面的新鄰居發展了微妙的曖昧關係,不過在結尾時竟出現了一直看似監視著Anna的神秘身影。劇集首幾集確實是拋出了多個謎團,讓劇迷不斷猜測究竟所看到的情節是事實或是Anna的幻覺,幾乎每集都會拋出緊扣的懸念,這方面確實是處理得不錯。

在觀眾與Anna一同去抽絲剝繭,希望查出命案的兇手為自己洗脫嫌疑,在每次都推到重來的支線令追看性激增。劇集加入了偵探元素,多個轉折嘗試更加豐富劇情,可惜沒有留下深刻印象,反而像是反轉而反轉,失去了新鮮感。

在追看《窗邊女孩與對街屋中的女子》的同時,不禁想起由Emily Blunt主演的《列車上的女孩》(Girl on the Train),本劇的反轉結局固然驚人,但在毫無鋪排下就揭開了兇手的身份,在沒有動機、慎密的伏線及不合邏輯的情況下,無法做到後者的緊密鋪陳,最終爛尾收場。

不過全劇最大驚喜,就是當大家以為主角Anna生活終於重回正軌,她在飛往紐約的航班上,發現原本坐在旁邊的女士滿身鮮血離奇倒斃廁所內。在立即通知空中服務員時,對方竟表示Anna身旁根本沒有乘客,再度出現疑幻疑真的兇案。今次Netflix特別邀請了八屆奧斯卡提名女星Glenn Close客串,相信是為第二季鋪路。