香港武打女星司徒鈺芸主演《拳上仇》　腳踝嚴重受傷忍痛親身上陣

由荷蘭導演Roel Reiné執導，印尼武打男星Iko Uwais、《真人快打》（Mortal Kombat）男主角Lewis Tan、Lawrence Kao及香港武打女星司徒鈺芸（前名：陳鈺芸，JuJu）主演的《拳上仇》（Fistful of Vengeance），這部電影由Netflix劇集《五行刺客》（Wu Assassins）衍生而成。《香港01》找來女主角的司徒鈺芸接受訪問，她除了談到拍攝這部電影時受傷的經歷外，還分享了港產動作片及荷里活動作片的分別。



司徒鈺芸表示好開心可以與Iko Uwais對打。（《拳上仇》劇照）

司徒鈺芸文武雙全 獲「女版李小龍」稱號

現年33歲的司徒鈺芸在3歲時跟家人移居美國生活，在10歲接觸武術，開始學習柔道。之後慢慢接觸不同門派的功夫，其中包括空手道、洪拳、詠春、跆拳道、雙節棍及泰拳等。她在三藩市大學的電腦科學系畢業後，更完成了紐約大學電影電視學院的碩士課程。她在2009年參加了全美華埠小姐，並奪得TVB我最喜愛的佳麗冠軍。翌年她參選香港小姐，當時有傳媒稱她為「菲版謝婷婷」，但她後來退選。

除此之外，自小接觸武術的JuJu，曾是一位跆拳道運動員，她在2013年代曾表香港出戰《第十八屆國際跆拳道聯盟世錦賽》，並在「第八屆中國跆拳道公開錦標賽」個人奪一金一銅。之後參演過多部動作電影的JuJu，獲稱為「女版李小龍」。

司徒鈺芸文武雙全，更有「女版李小龍」之稱號。（《拳上仇》劇照）

榮幸與Iko Uwais對打

雖然香港觀眾對JuJu未必有好深刻印象，但她曾演出過由袁和平導演執導的《臥虎藏龍：青冥寶劍》及與奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）合作《柔道煞星》（Jiu Jitsu），又在《詠春小龍》中演李小龍師姐等。近年來她有份主演的電影《拳上仇》在Netflix上架，榮登香港本日熱門電影第三名。談到今次拍攝《拳上仇》的感受，她表示：「我本身是《五行刺客》其中一個主角，拍完這部劇就想開拍電影版，但這電影版不是直接延續劇集，是一個獨立故事：「劇組帶回部份演員參演這部作品，所以就有Iko、Lewis、Lawrence及我，唯一個女子回來演出這部電影。」

JuJu表示到泰國接受兩星期隔離時，在酒店不斷訓練，為劇組之後一個月的訓練做好準備，所以今次好多都親身上陣動作戲。（《拳上仇》劇照）

提到今次有幸與Iko Uwais對打，JuJu亦難掩興奮：「我最主要的目的就是跟Iko對打，所以好開心。全世界公認他是新一代亞洲打星，跟Tony Jaa有得揮。我跟Tony Jaa在《柔道煞星》合作過，跟Iko也在電視劇合作，但未曾跟兩人有過對打戲，所以今次跟Iko有兩場對打，我覺得好榮幸。」

司徒鈺芸曾參演由袁和平執導的《臥虎藏龍：青冥寶劍》。（《臥虎藏龍：青冥寶劍》劇照）

拍《拳上仇》兩遇受傷 司徒鈺芸：做動作演員預會有損傷！

之後JuJu談到拍攝電影時兩次嚴重的受傷經歷，但她竟然選擇忍痛完成拍攝。她稱：「在泰國酒店完成兩星期隔後，第一個星期訓練就『拗柴』，而且頗嚴重，因為當時我做720度轉身踢腳，但腳踝落地。好多立即人衝過來幫我敷冰，我就話『無事，無事，當然是死忍』，之後就扮無事繼續。」

JuJu認為拍攝這類電影一早預會有損傷：「做動作演員太錫身，好多機會…如果見到我『拗柴』，就會不讓我做困難的動作，你用替身，但我不想讓人感覺我受傷，我不能做。」最終腫了兩個星期，連小腿也有瘀傷的情況下，透過敷冰及食止痛藥，幸好在開拍前已經康復7至8成：「有保險公司及醫療團隊，但我沒有出聲，一路忍痛。他們問我需要入醫院，我說不用。」除了這次在拍攝前受傷外，在拍攝一場窄巷戲時，她額頭撞到攝影機，即時血流如注：「本身要去縫針，但我叫他們用butterfly stitches處理，大概用了一吋。」

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之後JuJu還談到拍攝電影時疫情肆虐，Netflix的防疫工作非常嚴謹：「好嚴謹，分了紅、黃及綠三區，紅區要穿齊裝備，除了演員可以除口罩，其他工作人員不能夠，而綠區就是我們進食的地方。我們在拍攝前更需要上防疫的工作坊，防疫人員在片場準備、每兩天檢測一次，整個劇組沒有人染疫。」

《拳上仇》榮登香港本日熱門電影第三名。（網上擷圖）

港產動作片及荷里活動作片的分別

最後，問到曾參加過港產動作片及荷里活動作片的JuJu，兩者有何分別時，她指出：「香港動作戲不會有前期的訓練的時間，去到即場度招，即場做，你不能做就會找替身，就好像拍《九龍不敗》，我跟張晉大打，董瑋（動作指導）即時度招。荷里活中型至大型的製作，都會有一個月前期的訓練，部份甚至大型到有半年訓練。」

JuJu分享了港產動作片及荷里活動作片的分別。（受訪者提供）

JuJu之後繼續解釋，荷里活動作戲有一個叫「Previs」的前期製作環節：「由替身演員負責，會加入特效，讓導演觀看是否合適，但香港就不會有這環節，是美國的方式。」而JuJu在拍攝《五行刺客》前的「Previs」都親身上陣：「對動作戲有要求，不會去到讓人感覺沒有準備。」

《五行刺客》第三集的廚房大戰，觀眾對此應該非常深刻！！！

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最後問到亞洲打星在荷里活仍然吃香時，她表示是的：「我剛剛在美國拍戲，也是動作電影，美國動作戲都會找我，就算最後未能揀中，都會找我試鏡。因為懂得打，又能說流利英語，又是亞洲面孔，而且年輕的不多。如今美國喜歡多元，所以每部戲都會有不同面孔。他們覺得亞洲女子懂功夫很吸引，所以至少會有一個打得的亞洲男或女子，所以有更多機會。」

《拳上仇》剛在Netflix上架。（官方圖片）