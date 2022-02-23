金剛肖像被盜用P到滿頭黑髮　無奈澄清：我不是禿頭，只是剃光！

金剛出道20多年來都是以光頭造型亮相幕前，從未見過他留長頭髮的樣子，日前他在社交網站自爆自己的照片遭詐騙廣告盜用，並將他P到滿頭濃密的黑髮，令他相當無奈，激動澄清自己不是禿頭！



金剛表示自己近日不斷被詐騙廣告盜用照片。（Facebook：@金剛 （李信樵））

金剛於周一（21日）在Facebook上載一張涉事詐騙廣告截圖，透露自己的照片近來不斷被盜用做生髮廣告，廣告上更打正旗號稱是「憲哥推薦」，金剛見到自己滿頭濃密秀髮的P圖照後哭笑不得：「這個詐騙集團怎麼這麽愛我啊，一直盜用我們的照片，還好很多朋友有私訊問我，不然就要被騙了，金剛自用推薦？推你媽啦，我那個P頭髮上去的照片拿來騙人也太好笑了吧！」

有詐騙生髮廣告將金剛的照片盜用，並P上滿頭濃密黑髮，他特意提醒網民不要受騙。（Facebook：@金剛 （李信樵））

他表示自己已經多次檢舉過這個盜用自己照片的廣告都沒有用，只能無奈跟對方講一句辛苦了，但都不忘向大家澄清自己不是禿頭：「辛苦了，詐騙小編，記得我不是禿頭喔，我只是剃光而已喔！！」

金剛表示自己不是禿頭，只是剃光而已！（Facebook：@金剛 （李信樵））

大批網民見到生滿頭髮的金剛後表示很有趣，又有不少人覺得金剛長滿頭髮的樣子挺帥，不妨可以留長髮試試看：「有頭髮蠻帥的」、「好搞笑」、「看了真不習慣」、「你好有市場啊」、「把頭髮留長真的是帥哥」。

事實上，多年來亦有不少藝人被盜用肖像的事件，最普遍的除了是美容廣告之外，就連油漆、割包皮手術及色情網站等等竟然都榜上有名！點擊觀看以下肖像曾被不法分子盜用的藝人：