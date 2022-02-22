李拾壹《聲林之王3》入12強獲讚　香港歌手外闖比賽表現一定好？

現年31歲的香港唱作歌手李拾壹因曾創作《全民造星》主題曲《前傳》及多首MIRROR團體歌曲《一秒間》、《ASAP》和《破鏡》而為人熟悉，兩年前他移居台灣後依然堅持音樂夢，，去年底他參加台灣歌唱節目《聲林之王3》，近日更順利打入12強，最新一輪比賽更憑創意備受台灣金曲歌后徐佳瑩和「哈林」庾澄慶大力賞識。



李拾壹參加台灣歌唱節目《聲林之王3》，近日更順利打入12強。（Instagram：@subyub）

李拾壹在前幾個回合都未試過勝出，僅憑導師的拯救才順利去下一回合，令他信心大跌覺得自己不及其他參賽者，因此在15強比賽前想起Impostor Syndrome這個學名而創作出《假貨症候群》這首自創曲：「就算是假的，你都要用力去唱、用力去彈，因為你不知道會不會有一天會變成某種真實、某種榜樣。」憑着一顆真誠的心去表演得到徐佳瑩的讚賞：「你走到這裏一定有原因，舞台上、生活上，音樂世界不能沒有你。」雖然今次他仍未有勝出，但都順利由導師拯救晉級下輪比賽，成為12強之一。

李拾壹在最新一輪比賽憑《假貨症候群》這首自創曲備受台灣金曲歌后徐佳瑩和「哈林」庾澄慶大力讚賞。（Instagram：@subyub）

李拾壹於2014年出道，他過去曾經為不少人氣歌手創作歌曲，最廣為人知的包括《全民造星》主題曲《前傳》、MIRROR的《一秒間》、《ASAP》和《破鏡》、《YOLO的練習曲》主題曲《Gota Gota》等等，他更曾為不少台灣歌手作曲，包括林宥嘉的《自然醒》和許光漢的《一派輕鬆》等等。他於2018年更憑電影《29+1》歌曲《Fake a Smile (For Hector)》獲提名《第37屆香港電影金像奬》的「最佳原創電影歌曲」殊榮，可惜最後敗給鄭中基主唱的《沒聽過的歌》。

《全民造星》主題曲《前傳》出自李拾壹之手。（資料圖片）

李拾壹早於2011年就已經為林宥嘉作曲。（微博圖片）

事實上，除了李拾壹之外，香港其實亦有不少歌手如G.E.M、JC等等在出道後外闖參加歌唱比賽而迎來第二個人生高峰，更有人成功大翻身成為炙手可熱的一線歌手！

按圖觀看以下12位外闖參加比賽的香港歌手：