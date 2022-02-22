明道片場鬧5歲童星輿論反轉　網民批童星媽媽唔識教女：沒家教！

曾主演《王子變青蛙》、《愛情魔髮師》的台灣男演員明道近年主力在內地演藝圈發展，早前參加真人騷《追光吧哥哥》成功翻紅。日前網上流傳一條他與一同合作《夏末初見》的女星黃奕拍賀年影片時爆粗鬧爆身旁的調皮童星「果果」，雖然初時網民狠罵明道無耐性，但後來輿論漸漸偏向批評上載該影片的童星媽媽有意帶風向黑明道，覺得該名童星的沒教養表現實在令人難以忍受，力挺忍無可忍才發脾氣的明道。



明道近年在內地發展得順風順水。（微博＠明道）

在該段瘋傳的影片中，明道、黃奕及幾位演員坐在梳化上拍賀年花絮，只見穿上粉紅色上衣的童星「果果」整個人癱坐在黃奕的身上，而且多次不聽現場指示不願意配合，又用腳不斷踢向身旁的明道，黃奕多次出手阻止果果都沒用，令明道忍無可忍出聲指責：「媽的，不要浪費我的時間行不行！等你玩完了再錄！」隨即起身離開，現場氣氛尷尬無比。

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網民後來發現原來該影片的上載者就是童星的媽媽，認為她似乎有意帶風向害明道，渴望外界能夠為女兒主持公道，卻隨即引起輿論反彈，認為明道雖有錯不應講粗口鬧小朋友，但媽媽亦有責任控制和教育小朋友，一面倒指責同童星的媽媽：「這媽媽應該好好教育她的孩子」、「沒家教」、「公主病的孩子」、「明道會不滿是因為這孩子刻意在鬧」、「明道是見到黃奕多次勸阻而媽媽又無出聲講果果無理才發脾氣」、「是我也會生氣啊」、「沒禮貌的小女孩」、「既然做童星就要拿出專業才是」。

影片中出現的童星果果於今個月底就六歲了。（微博：@秦培然紅果果）

輿論改變後，童星的媽媽隨即刪除影片並上載道歉文，表示自己的原意只是想分享女兒果果在片場的側拍花絮：「一想到會影響一個演員的演藝生涯，讓熱愛演戲的明道更加艱難，不忍心，不想看到，主因在我，至少要道歉，晚不晚都是必須的。」她表示自己經常嚴厲教育活潑好動、常嬉皮笑臉的女兒，又反復叮囑他不要浪費大家時間，然而那一天卻還是影響了大家：「那天殺青拍照時人多熱鬧，她也有些長臉，沒有坐像的坐在黃奕腿上，一次又一次的沒配合，我都沒想到說『果果，別鬧了』，但還是影響大家的拍攝，尤其是明道，是主演戲多很勞累，希望早完工早休息，對果果反感再正常不過。」

童星媽媽又特意向飽受批評的明道說挺對不起，並坦言事情因自己錯失而起：「明道是演員，他想告訴果果最起碼的尊重配合，不要耽誤大家時間，甚至替我教育果果知道後果，沒毛病。果果要學的東西很多，主要任務是學習，而我卻在影響一位男星的演藝事業，深感內疚，歉意！明道，對不起，緣起拍戲，希望你能原諒我的過失，不要過度評論一個敬業的演員了。」

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