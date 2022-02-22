新冠肺炎｜有線新聞主播李文欣初步確診　被爆連日帶明顯病徵上班

現年33歲的前無綫新聞主播李文欣去年12月離開TVB後，於上月加盟有線新聞擔任副總主播一職，並已多次獲機會出鏡報道新聞，然而有傳她剛轉新工一個多月就已招人話柄。據稱李文欣昨日（21日）自行做快速測試後發現初步確診，但有指其實上星期她已有明顯有病徵，卻連續三日帶病如常上班開會及錄影，令同事深感不滿。
據知情人士表示，李文欣於上星期五帶病徵上班兼與多名同事一同開大會，翌日亦繼續入錄影廠報道新聞，直到20日（周日）仍然能在新聞報道中見到她的身影。有相關人士在Instagram爆料指，李文欣在報道新聞時聲音已經明顯沙啞，而且去片時又恰眼瞓，令人認為她作為幕前人員經常要不戴口罩工作，連日有病徵都堅持上班實在是有欠判斷力，同時亦是自私的表現：「主播組或佢冇報告話自己唔舒服，可能堅持自己要出鏡！」
有線回覆《香港01》承認確實有一名新聞主播初步確診，並表示現正等候政府檢測報道，並稱該主播的最後上班日期為2月20日（周日）：「公司現正追查曾與該名主播過去7日接觸之其他員工，安排快速測試進行檢測。新聞部剛進行全面清潔及消毒，運作一切如常，不受影響。」據有線的聲明指出，現時有線前線工作人員由今日起每日都必須做快速測試，並取得陰性結果才能回辦公室上班，而主播及要出鏡的幕前演員則必須戴口罩，以減低感染風險。
李文欣於2010年在香港樹仁大學新聞與傳播學系畢業，接觸不同行業的工作後，於2014年正式投身新聞界，加入亞洲電視擔任粵語新聞記者和主播，2015年2月離職後加入無綫電視，她於去年12月離開TVB，並於今年1月轉投有線，成為少數做過三間電視台的新聞主播。
點撃下圖回顧李文欣的工作生涯：
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