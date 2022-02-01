趁新年放假煲韓劇！3套必睇韓國影集　孔劉《寧靜海》不敵呢一套

【農曆新年／韓劇／寧靜海／殭屍校園】過年不想出門人擠人，在家追劇是最好的選擇。近期韓劇不少話題之作，如孔劉主演的《寧靜海》，以及浪漫古裝劇《衣袖紅鑲邊》，都是叫好叫座的必看韓劇。



孔劉和裴斗娜強強聯手，兩人挑劇本眼光精準，這次與Netflix合作，挑戰韓國首部太空科幻懸疑驚悚劇集《寧靜海》，全靠演技征服觀眾。因為太空場景完全仰賴後製，《寧靜海》的製作人鄭雨盛要求極高，果然成品出爐後獲得演員、粉絲一致肯定。

《寧靜海》描述荒廢的地球因沙漠化而缺乏資源，所有生命體的生存都受到了威脅，韓國宇宙航空局爲尋找人類生存的答案，計畫再次進行月球探測。孔劉飾演的探測隊長，率領宇宙生物學家裴斗娜一行人，前往5年前因事故而關閉的月球探測基地「渤海」，執行回收基地內殘留重要樣品的危險任務，緊張劇情牢牢抓住觀眾的心。

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想看浪漫愛情故事的粉絲則不能錯過揪心的《衣袖紅鑲邊》，2PM俊昊、李世榮聯手重現正祖李祘和宮女德任之間的感情糾葛，身在帝王家的愛情故事注定難以圓滿，但不落俗套的劇情，讓觀眾看了欲罷不能，也讓「衣袖紅鑲邊」成為農曆年前最強黑馬。

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此外，去年風靡全球的《魷魚遊戲》同樣適合在春節期間重複溫習，不妨參考劇中的遊戲橋段進行闔家挑戰，全家大小一起戳椪糖、玩木頭人等，在歡笑聲中增進家人之間的感情。

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