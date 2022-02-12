孔子第76代孫女睇落似韓妹入行做演員　精通多國語言背景超強大

【孔子／孔令元】29歲台灣新演員孔令元在TVBS劇集《機智校園生活》中，以本名演出綽號小蘋果，畢業於政大阿拉伯文系的她，不僅是精通多國語言的學霸，更是孔子第76代子孫，來頭不小，在劇中即興的韓文演出，深受劇迷喜愛，沒想到孔令元竟然沒學過韓文！



孔令元在戲中即興發揮以韓文、日文對台詞，逗笑全場，導演非常喜歡這樣的即興演出，讓網友都留言詢問孔令元有沒有學過韓文？她笑說：「答案是：完全沒有！我是外語學院畢業的，勉強算是有點語言天份。」她也為此加了更多韓文進入表演，除了上網學習，也向精通韓文的朋友討教。

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而她在劇中瘋狂迷戀劉川楓，被問及現實生活也會倒追？孔令元說：「我沒辦法像小蘋果這麼瘋狂，如果已經很明顯不喜歡我的話，我不會死纏爛打，但是我對於表達喜歡這件事情滿奔放的。」自爆小時候曾直白問心怡對象：「我喜歡你，那你喜歡我嗎？」

雖然長大後比較沒這麼直接，但孔令元還是相當勇於追愛，「有些人會說女生要矜持一點比較好，可是我覺得你因為我表現的很喜歡你，就不喜歡我的話！那你也不值得我的喜歡。」

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