何天兒榮升TVB最好錫女星　陳智燊大尺度發言：婚前做嘢係好嘢嚟

宋熙年（Sarah）和陳智燊（Jason）近年化身YouTuber，密密拍片分享夫妻生活片段。兩人近日收集了網友疑問，大方回答各種精彩又大膽的問題。



Jason認為陳嘉寶、吳雨霏和劉心悠都好靚女。（YouTube截圖）

首先有網友問，除了Sarah之外，Jason合作過最靚女演員是誰，Jason表示第一次拍戲是與陳嘉寶（Anjaylia）做夫婦，認為她挺漂亮，連Sarah都認證Anjaylia靚女。此外，Jason又稱第一次合作拍MV的歌手吳雨霏，以及未合作過的劉心悠都十分靚女。Sarah則表示，曾訪問過在漫威（Marvel）電影飾演「雷神」的Chris Hemsworth，其靚仔程度連Jason都要認輸。

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問到接吻最難忘的女藝人，Jason坦言是第一次拍嘴戲的對手何天兒（前名：何傲兒），他解釋道：「因為好緊張，緊張到一個唔舒服，唔知點做件事......唔知嘴點放，手點擺。」Sarah取笑Jason，指他與何天兒拍吻戲緊張到眾所周知，她笑說：「你嘅緊張係揚威到戲劇科嗰邊。因為嗰陣時有攝影師同我講，喂你嘅朋友陳智燊呀，拍嘴戲緊張到呢！嗰陣我出緊外景嘅時候。因為我哋嗰陣未公開拍拖，但大家知我哋熟嘅。」

Jason坦言經過深思熟慮的話，婚前性行為沒有問題。（影片截圖）

有網友問到如何看待婚前性行為，Sarah和Jason認為沒有不妥，但前提是對方是認真交往的對象。Sarah認為要選擇合適時機，以及做好安全措施。Jason自有一套看法，他認為「啱嘅人，咩時候都OK。」他強調並非鼓吹濫交，但表示如果不打算結婚，婚前性行為是沒有問題。Jason更直言：「婚前做嘢係OK，好嘢嚟㗎！」Sarah聽後不禁爆笑。

何天兒靚相：

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