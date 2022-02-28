家族榮耀劇評 | 黃浩然突然變惡頗突兀　嬲楊茜堯出軌唔合情理

劇集《家族榮耀》12至16集劇評。



黃浩然出獄脫胎換骨，不知情者還以為他有雙重人格。（《家族榮耀》劇集截圖）

《家族榮耀》正式進入第三周，平均收視24.6點，相比起第二周再有微升。今周終於正式入戲肉，出現更多高潮迭起的狗血劇情，幾乎每一集都有爆點，每晚睇完一集之後都可以在討論區開Post同人傾究竟劇情有幾令人反白眼。例如家嫂大肚，奶奶陳曼娜（飾演劉愛歡）一臉溫柔地送上高踭鞋，簡直形同靠害。不過家嫂李彩華（飾演賈洛儀）真的傻豬到穿上高踭鞋周圍走，最後跌低流產，簡直是編劇要你亡，你不得不亡。

今周最有睇頭片段：

+ 3

此外，黃浩然（飾演馬耀祖）突然變雙重人格，出獄後周圍同人反面，同老婆兄弟玩戰狼外交，轉折都頗突兀。黃浩然本人解釋，自己在坐監期間諗通了許多事，或者他的確在監獄坐禪修煉成正果，因而突然醍醐灌頂、脫胎換骨。不得不提的是，最新一集黃浩然見到楊茜堯（飾演甄芯）同張智霖（飾演馬展鴻）關係密切，更發現兩人婚前親熱照而大怒。大佬你自己都婚內出軌，生埋個女，要你老婆幫你執手尾，不知你哪來的自信去嬲返人。

黃浩然提出離婚，連楊茜堯都O嘴。（《家族榮耀》劇集截圖）

狗血到盡頭便是型，這也是《家族榮耀》、《Penthouse上流戰爭》、《Emily in Paris》一系列劇集的最大賣點，狗血不可恥亦十分有用。其次，至今《家族榮耀》已播出過半，之所以收視穩定，其周邊話題絕對為劇集本身增添了相當睇頭。例如楊茜堯的透光鼻；久未在港露面的李彩華，戲內外均展現富婆本色，出動過百萬私伙拍劇；現實中的陳曼娜坐擁過億身家，也是過著貴婦人的舒適生活。雖然她劇中個性傳統，始終心繫馬家繼後香燈一事，但戲外的她思想開放，毫不重男輕女，嫁女送700萬嫁妝和法拉利。這些周邊話題某程度上也推動了劇集談論度，提高收視。

+ 12

不過主線劇情推進得頗為緩慢。究竟老爺于洋（飾演馬世宏）有否殺害親弟，以及三兄弟之間為碼頭上蓋項目爭論不下，誰能最終取得公司話事人地位，上述兩個懸念均未有太大進展，略有少悶。另外，楊茜堯至今演技沒有太大發揮空間，情緒起伏較平淡，令身為主角之一的她頗為失色，只能看編劇為安排的大反轉可否為觀眾提供驚喜，為楊茜堯挽回一城。

楊茜堯戲中情緒起伏較平淡，相比起其他角色來說較為失色，唯有期待最後的大反轉。（《家族榮耀》劇集截圖）

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+ 27

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