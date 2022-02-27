【烏克蘭局勢】出生地淪戰場　《生化危機》美娜祖華維茲痛心聲援

近日俄羅斯出兵攻打烏克蘭，全球各國紛紛挺身聲援烏克蘭，憑《生化危機》（Resident Evil）系列電影紅遍全球的荷里活女星美娜祖華維茲（Milla Jovovich）亦有在其社交平台Instagram發聲，支持家鄉烏克蘭，直言感到「心碎與驚呆」。除了美娜祖華維茲外，原來也有許多烏克蘭明星成功闖入荷里活。她們今次亦與美娜祖華維茲一樣，同樣在社交平台發聲支持家鄉烏克蘭。



美娜祖華維茲在《生化危機》系列中飾演「Alice」而紅遍全球，6集作品合共收近13億美元票房。（《生化危機》劇照）

美娜祖華維茲在1975年12月17日於烏克蘭的首都基輔出生，當時烏克蘭還屬於蘇聯，其母親是俄羅斯女演員Galina Loginova，而父親Bogich Jovovich則是來自塞爾維亞的醫生。雖然她的童年生活大部份時間都在莫斯科，但她在5歲時已經跟家人離開了蘇聯，並在英國倫敦生活。在英國生活僅7個月，一家移居洛杉磯。

美娜祖華維茲26日在Instagram撰文。（Milla Jovovich Instagram 圖片）

看到俄羅斯與烏克蘭打仗，娜祖華維茲26日在Instagram撰文，表示：「我試圖處理本星期發生在我出生地烏克蘭的事件，我感到心碎與驚呆。我的國家及人民遭到轟炸，我的朋友與家人要躲避起來。」她續表示，當她看到戰爭發生時，她猶如被撕開：「我的血脈及根源來自俄羅斯及烏克蘭，當我看到可怕的事發生時，我被撕開。國家被摧毀，家庭流離失所，他們一生都活在頹垣敗瓦之中。」

美娜祖華維茲因參演《生化危機》系列電影而成名（《生化危機之滅絕真相》劇照）

美娜祖華維茲最後更還提到父親曾經歷過前南斯拉夫的戰爭，所以從小就聽家人講述戰爭所帶來的創傷和恐懼：「戰爭。總是有戰爭的。這不能帶來和平的領袖。帝國主義的主宰永無止境。而且，老百姓為此付出血與淚水。」

「華倫太太」Vera Farmiga的父母都是烏克蘭人。（《詭屋驚凶實錄》劇照）

除了美娜祖華維茲外，另外在《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）系列中飾演「華倫太太」的Vera Farmiga亦有在社交平台發聲支持家鄉烏克蘭。雖然她在美國出生及成長，但她父母都是烏克蘭移民。從小就學烏克蘭語及文化的她，在6歲時才接觸英語。

Mila Kunis在烏克蘭Chernivtsi出生。（《黑天鵝》劇照）

另外，曾憑《黑天鵝》（Black Swan）奪得第67屆威尼斯影展最佳新演員獎的Mila Kunis同樣來自烏克蘭Chernivtsi。她26日在Twitter撰文，希望天主能夠保護烏克蘭的人民。而曾在《新鐵金剛之量子殺機》（Quantum of Solace）飾演邦女郎，又在《黑寡婦》（Black Widow）飾演「模仿大師」的烏克蘭女星兼模特兒Olga Kurylenko也有在Instagram發文聲援家鄉。最後就是烏克蘭新星，24歲的Ivanna Sakhno，她去年獲迪士尼選中參演《曼達洛人》（The Mandalorian）的衍生劇集《Star Wars: Ahsoka》，她身體力行出席紐約的反戰活動。可見其實有許多烏克蘭明星成功在荷里活闖出名堂。

烏克蘭女星兼模特兒Olga Kurylenko在《新鐵金剛之量子殺機》飾演邦女郎Camille Montes。（《新鐵金剛之量子殺機》劇照）

24歲的Ivanna Sakhno身體力行出席紐約的反戰活動。（Ivanna Sakhno Instagram 圖片）