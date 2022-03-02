鄧麗欣畫超逼真白虎祈世界和平　陳詠燊：你叫其他藝人情何以堪

鄧麗欣（Stephy）日前（26日）在Instagram分享自己最近畫的畫作，是一幅栩栩如生的白老虎油畫，Stephy在帖文中寫道：「中學的時候修Art，學的是人像和平面設計，之後再修讀設計也是時裝，印象中真的沒有認真的畫過動物，這應該是第一次，心血來潮我畫了白老虎，正好今年是虎年，正好現在大家都需要滿滿能量，就用來送給大家，祝大家龍精虎猛～如虎添翼～，打低所有病菌，老虎雖然兇猛，但白色也代表和平，祈求一切美好快將降臨世間」。網民見到激讚Stephy好叻女：「美貌與智慧並重」、「可以變NFT了」，就連導演陳詠燊都話：「你叫其他畫老虎的藝人情何以堪⋯⋯」
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