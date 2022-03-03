Angelababy回復單身扮精靈高調慶生　未修圖曝光瘦到見骨超嚇人

人氣女星Angelababy（楊穎）日前迎來33歲生日，是她宣佈同內地男星黃曉明離婚之後的首個單身生日。在生日派對上她扮成精靈穿梭在森林中，非常漂亮，火速登上微博熱搜引來討論。不過，隨後在其工作室發佈的精靈花絮視頻，可見未經修圖的Angelababy瘦到胸骨明顯突出相當恐怖，令不少網友都紛紛揚言太瘦了，甚至有點兒嚇人，大家都震驚非常。

Angelababy高調慶祝生日。（楊穎工作室微博圖片）

在其工作室發佈的派對照可見，Angelababy染了一頭金髮﹑身穿淺綠色平口禮服，背後揹上一雙唯美的透視翅膀，在一處綠油油的花花森林中穿梭，整個人仙氣十足，猶如電影《Peter Pan & Wendy》中的仙子小叮噹似的，扮相非常討喜。

Angelababy仙氣十足。（楊穎工作室微博圖片）

不過事後在其工作室發佈綠野仙蹤精靈花絮片段看，未經修圖的Angelababy確實有些少恐怖。事關她上胸位置瘦到胸骨明顯突出，幾乎用肉眼都可以看見一節一節的胸骨柄，上半身身材乾癟十分，相當恐佈。不少網友都在微博留言道：「有點脫相了」﹑「太瘦了」﹑「嚇人」等，認為她再長點肉會更好一些。而敝開瘦到見骨的身材，Angelababy的整體狀態還是不俗的，依然是一位大美人。

Angelababy瘦到見骨。（影片截圖）

網友都直呼嚇人。（影片截圖）