18歲日本女偶像被揭入行前做爸爸活「純粹陪傾偈」時薪超過4位數

日本人氣女團「乃木坂46」23日將發表新單曲，而歌曲C位成員中西アルノ（中西Aruno）被日媒《週刊文春》報導疑似曾做過「爸爸活」。



「爸爸活（パパ活）」指年輕女性與年齡差距可當「爸爸」的年長男性逛街、吃飯、聊天，並獲取高報酬的交易。據《週刊文春》報導，中西Aruno加入女團前曾以「Aruno」為名接拍攝工作，且在業內頗有名氣，一對一拍攝的酬勞為1小時6000日幣（約405港幣）。

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除了攝影工作之外，一名年約30多歲的男子向日媒爆料曾私約「Aruno」出遊，初次約會兩人約在電車站，接著去喝咖啡、吃飯，除了支付2小時的酬勞外，餐食費用另計。一週後，他又與「Aruno」約了第2次，兩人一起吃飯、唱歌，並強調並沒有發生性關係。男子還問採訪的記者「這樣算算是『爸爸活』嗎？」後來因為「Aruno」攝影工作越來越紅，就很難再聯絡上她。

18歲的中西Aruno今年2月1日以5期生加入「乃木坂46」，初曝光就被讚很可愛、大眼萌妹，她還被選為將於3月23日發行單曲的C位，被認為超快當C位。而面對C位人選過往活動被爆，營運單位曾發聲表示網傳謠言不實。不過網友則表示，上千人選C位也會「中」，直虧營運單位真是背景審查沒做好。

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