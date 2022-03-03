林作「新女」Jasmine情路好坎坷曾被家暴　轉行做保險老公唔支持

林作昨晚（2日）在Instagram上曬出一張美女合照，歡迎相中的Jasmine Tang加入旗下保險團隊，時隔林作出Post後的一天，Jasmine的IG粉絲人數由1,200人左右激增至3,800人左右。人紅是非多，有網民昨日（2/3）便大爆Jasmine原本叫Ivy：「幾年前結婚後就同啲姊妹朋友反晒面，之後就喺IG消失咗。之前做化妝的，成日呻苦又Story話啲客，改個名出番來做保險就講埋啲喜歡幫人喜歡交際，假咗啲。」而Jasmine在限時動態與網民玩「你問我答」解開了不少網民關心的事情。
林作31歲「新女」Jasmine靚過明星 宣稱已婚網友大爆黑歷史？
現年31歲的Jasmine先是解釋了為何刪除舊有的Instagram帳號：「因為俾前度傷害極深，深到唔識形容，所以我想重新開始，但係我好後悔，冇晒啲相。」隨後自爆自己非常坎坷的感情經歷：「我自己都從來無想像過自己會遇到各種不同的事，被出賣、被綠、一起七年的人一晚之間消失了，還偷了我幾乎所有的錢。被騙婚、被嚴重家暴……」而現在已經展開第二段婚姻的Jasmine，但透露丈夫並不支持她從事保險行業：「But time will tell，大家一起見證吧！」
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