韓國情慾片尺度極大「超越39禁」延玗臻床戲唔享受：每瞬間都辛苦

禁忌愛情韓國電影《為人民服務》改編自「卡夫卡文學獎」得主閻連科的同名話題禁書，是《偉大的隱藏者》導演張喆洙睽違9年回歸大銀幕自編自導之作，由《三十九》延玗臻、《暗網殺機》智眼主演（前譯：池安），公布預告後，就被網友稱為是超越一般限制級尺度19禁的作品。



男主角延玗臻近期主演《三十九》，劇中飾演孫藝珍曖昧對象，暖男形象深植人心，這次在《為人民服務》中則飾演一名模範士兵，意外和長官夫人陷入愛慾中，他表示：「劇本給人一種充滿文學性、索寞的感覺，我和智眼也培養出默契，努力想出能讓畫面更豐富的點子。」

而《為人民服務》因大尺度的床戲，在韓國分級審議為限制級，對於拍攝破格場面的感想，延玗臻表示：「壓力很大，所以讀了很多次劇本，不斷去思考和理解故事、角色。拍攝時雖然每瞬間都覺得很辛苦，但如果卡關時，我們會和導演不斷討論，努力解決眼前的問題，和大家一起培養出有如戰友般的情感！」

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《為人民服務》是延玗臻出道13年首部主演的限制級作品，對於本作將與觀眾見面的感想，他表示：「我滿緊張的，我們竭盡所能完成這部作品，在身心被掏空的情況下，看完成品後覺得更想哭了，真的想跟導演說聲辛苦了！」

《為人民服務》男女主角裸身、手指交纏等畫面，加上煽情的臺詞「想讓你一輩子都忘不了我的身體」，更讓韓國媒體猜測床戲尺度會超越29禁、39禁的程度，因此也引起極大的話題！被問到翻拍極具話題的原作是否會有壓力時，導演表示：「一切都很不容易。起初我帶著原作小說四處籌備時，每個人都問我是不是被槍打到了，因為一直聽到這樣的話，我也開始感到害怕。但又想到原作作家身處那麼困難的環境，仍寫出這樣的作品，就對自己感到羞愧，讓我想拍出不輸給原作的電影。就算這可能會成為我的遺作，我也想把它拍好，這樣才值得。」

張喆洙導演也透露將原作小說翻拍成電影的動機，他表示：「故事以1970年代的社會主義為背景，我覺得反而更容易以目前資本主義環境和現代人的方式去呈現，我想將它打造成這時代所需的電影。」

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