感官世界影評｜赤裸呈現日本最血腥情殺案　每分每秒不離性愛

撰文： 是日觀影 最後更新日期： 2021-07-01 23:30

一部電影，怎樣才會成為影迷們心目中的經典呢？是因為電影的劇情？是因為導演？還是片中那震撼的影像詮釋？相信是夜觀看的這部由大島渚執導，改編自1936年發生於日本的真實事件，由松田暎子與藤龍也主演，於1976年公映的《感官世界》，大島渚的震懾影像，把電影呈現出一種十分強烈的壓迫，經典電影之名無庸置疑。

《感官世界》故事講述曾經淪為妓女的阿部定，在東京一家旅館從事女僕的工作，後來，她跟旅館的主人石田吉蔵一見鍾情，二人便開始發展一段不倫的感情關係，縱使石田吉藏已經是有婦之夫，但是他跟阿部定依然愛得轟烈，最後更拋棄妻子，與阿部定私奔。他們終日沉溺於性愛和肉體之中，隨著二人的感情愈深，阿部定只能接受石田藏的身體不能被人佔有，為了追求互相的滿足感，更嘗試不同的性愛實驗，來滿足彼此的慾望…

二人的凝望，漸漸墮進了性與愛的沉溺…9張圖快速看完《感官世界》影評（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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不能否認，於銀幕上觀看《感官世界》是一件十分震撼的事，從認識此片至今，真正完整觀看此片的機會，除了藉著今次重映的機會，就只有透過影碟中觀看。第一次觀看《感官世界》，大概是千禧年後的時期，從美版DVD中看到此片（當然影碟仍然在家中收藏），今天回想，已經不太記得那次的觀後感，但是唯一記得的印象，就是看到影片的最後一幕，就是一直閉著眼，直到旁白一出，才慢慢地打開雙眼，但仍然目瞪口呆。

電影的故事以1936年轟動日本全國的情殺案「阿部定事件」作為藍本，大島渚的影像，赤裸地呈現出阿部定與石田吉藏二人的愛，阿部定與石田吉藏二人的主動或被動，成為了這段愛情的互相拉扯，二人的凝望，漸漸墮進了性與愛的沉溺，二人的肉體不能分離，浸淫於快感之中，莫視別人的眼光，尋找愛的自由。

《感官世界》的故事其實十分簡單，就是從阿部定與石田吉藏二人從相識開始，至石田吉藏被阿部定殺害作為整個故事的架構，從影片開始不久，二人的性愛場面一直佈滿著影片之中，直到最後的一幕，層層漸進的性愛，突顯出他們二人之間的愛情。當然，松田暎子與藤竜也在片中的性愛場面，實在是令人咋舌，這已經不再是討論片中性愛有多真實（因為根本就是真實），而是大島渚為何會以這樣的拍攝方式來處理呢？

大抵可以這樣想（也只是個人見解），大島渚藉著《感官世界》中的那份「真實」，展現著對於性與愛的關係，愛是自由，也是真實，這不只是在現實的生活中，電影裡也可以呈現出這份真實感。影片沒有多餘的細節舖陳，直接地開始了阿部定與石田吉藏的愛情發展，性愛對於阿部定來說，有著不同的意義，是她的生命，也是她的唯一，每一分，每一秒，性愛不離，投入這段結合的過程。

電影的日本原名為《愛的鬥牛》，似乎比現在的譯名更為貼切，但是兩個不同的片名，都是跟電影本身是有著相對應的意思，呼應著阿部定與石田吉藏的感情，內裡卻是流露著一份浪漫的美感，「鬥牛」的角力，別人的眼光看似是變態，但是在他們的世界，則是一段超越慾望的愛情，展現著愛情背後的歇斯底里。

回看，《感官世界》已經是45年前的作品，「阿部定事件」發生在1936年，至今已經85年，大島渚把這事件以電影的格局詮釋，確是有一種難以形容的觀感，既是大膽，也會給人窒息的感覺，觀畢過後，這份感覺一直難以抽離，但是這卻對於電影本身，甚至是大島渚對於《感官世界》的創作，有著不少的思考空間。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​