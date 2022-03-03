3大性感女星一脫成名！徐若瑄靠三級片「天使三部曲」鹹魚翻生

現今只要一支手機人人都可以製造出爆紅機會，反觀在早年想要出名並不是件容易事，出演「三級片」成了快速翻紅的途徑之一，但三級片畢竟是靠青春吃飯，而且選擇了這條路就會面臨到外界的有色眼光及閒言閒語，因此許多女星憑藉三級片一炮而紅後都努力想將衣服穿回來，並掌握各種機會充實自己，在其他舞台發光發熱，以下就來盤點因三級片一脫成名後努力活出自我的女星！



徐若瑄

內心堅韌、外型溫柔典雅的徐若瑄也曾因三級片一炮而紅，15歲那年，她參加選秀奪下才藝美少女選拔賽第一名，之後星途卻頻頻碰壁，她選擇換個環境繼續努力，就到了當時三級片盛行的香港，並接演尺度大膽的天使三部曲《赤裸天使》、《魔鬼天使》、《終極獵殺》，不僅成功翻紅，更接下多個寫真邀約。

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隨著時間過去，徐若瑄開始轉換跑道，在歌壇、影視界都有亮眼成績，憶起拍三級片的歲月時，她表示「這是一份表演工作，一個演員從頭到腳都可以用來表演，我們不偷不搶靠自己努力。」舊事重提，徐若瑄多次落淚，在成名路上受到的攻擊不在少數，但也多虧如此才能造就現今內心、意志如鋼鐵般堅強的「鋼鐵V」。

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舒淇

擺脫豔星形象最成功的案例就屬舒淇為第一，在16歲那年，舒淇被星探挖掘，以大膽露骨的寫真集開啟演藝生涯，後來更以《玉蒲團之玉女心經》一脫成名，紅遍兩岸三地，但也因此被貼上「豔星」標籤，一路上飽受各種閒言閒語及異樣眼光，有次還在香港街頭，被一台閃過的貨車大喊：「脫啊！」

儘管如此，舒淇卻堅強又勇敢，她曾說「我從來沒為拍三級片掉過任何一滴眼淚」，努力不懈的她把悲傷、負面拋諸在腦後，並抓緊各種機會磨練實力，先是以《色情男女》獲得香港電影金像獎最佳女配角、最佳新人，及《洪興十三妹》獲金馬獎最佳女配角，於2005年再以《最好的時光》榮登金馬獎最佳女主角寶座，精湛演技備受肯定，也讓舒淇成為演藝圈炙手可熱的一線女星。

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湯唯

湯唯因出演經典大尺度電影《色戒》女主角而走紅，導演李安更大讚她的溫柔細膩完全符合王佳芝的形象，是心目中的首選，然而電影一開播卻迎來兩極評價，業內專業人士、影評人肯定湯唯的細膩、精湛演出。

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另一票人則開始湯唯投以異樣眼光，中國官方也開始關注，對她進行演藝限制，但湯唯並沒有因此一蹶不振，她在遭封殺期間到英國學習舞台劇、提升內在實力，事後首次出席活動也勇敢坦言「被封殺一事，我不清楚狀況，但身為演員，舞台是演員的生命，我期待能有新的演出機會。」

重新復出後的湯唯也以《晚秋》、《北京遇上西雅圖》重新走進觀眾的心，並開啟外國市場，堅定又正面迎擊的精神讓她再創人生新巔峰，成為自己理想的樣子。

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