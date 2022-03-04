離婚 4年疑結新歡　楊冪同高大型男夜會進出小區大樓

內地女星楊冪同男星劉愷威在2018年共同宣佈離婚，正式結束5年多婚姻生活。恢復單身後的她感情世界備受關注，之後多次同男星魏大勛傳出緋聞，不過當事人沒有就緋聞作出任何回應。未料，就在昨（3日）晚楊冪被爆出疑有新戀情，被媒體目擊到同一位高帥男高共同出入一棟小區大樓，引來不少熱議。
據內地媒體報導指，當晚楊冪身穿一襲黑色裝抵達上海之後，先坐車前往美體店做SPA，隨後結束便與工作人員返回下榻的酒店，隔不久後再坐車前往當地的一個小區，此時就有一名戴着白色Cap帽的高帥男已在街邊等候她，而他似乎同楊冪的工作人員相當熟絡，大家互相揮手道別之後，他就同楊冪一起進入小區大樓了，深夜同男子進出小區大樓的行為，因此爆出她疑有新戀情。
楊冪疑有新戀情消息傳出後，當然引來微博瘋網友瘋狂討論，當中有細心的網友眼尖發現，所謂的高帥男其實就是導演郭敬明的助理而已，而且楊冪同郭敬明又是好朋友關係，相信身邊人互相接觸不少，相信是次夜會應該是同郭敬明談一些工作事情而已，是誤會一場。
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