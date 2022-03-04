成宮寬貴「被迫出櫃」消失5年　IG突曬爆肌全裸照　最新近況曝光

日本男星成宮寬貴2016年12月遭友人爆料染毒，儘管發表驗尿報告自清，男神形象仍受到重創，當下閃電引退，消失娛樂圈至今5年，私底下的他仍不時會透過社群網站分享生活日常，日前曬出最新全裸泡湯的大尺度照片，短短數小時內就吸引破萬人朝聖觀看，意外掀起一陣熱議。



成宮寬貴近日現身日本尾瀨旅遊，除了在當地體驗滑雪，今一早更發文開心寫道：「雪中的露天溫泉，是最幸福的！！」同時，他不忘附上一張泡湯照片，全身脫光光，赤裸現身在露天溫泉，雖然背對著鏡頭，但鍛鍊多年的健壯身材，仍令大批粉絲眼睛一亮，背部肌肉及臀部線條全都一覽無遺，短短2個小時就吸引超過2.2萬人按讚關注，掀起極高討論度。

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事實上，成宮寬貴憑著亦正亦邪的演員形象走紅，宣布引退離開電視圈後，曾於2018年飛往歐洲生活一段時間，如今已經搬回日本居住，創立服裝品牌，除了親自拍攝宣傳照，也偶爾會PO出品牌業配發文。私底下的他，不時會透過社群網站分享日常，IG至今已經累積超過70萬人追蹤，顯見人氣依舊，更有日媒在2017年進行調查，他以45%的高票數登上「最希望復出藝人」排行榜首。

當年在引退聲明中，成宮寬貴坦言遭到數名朋友設計，尤其寫道「對於從事這份工作的人，絕不想讓他人知道的性向問題也被放大檢視……」，讓長期受到好奇的性向頓時成為焦點，甚至被日媒視為「被迫出櫃」，引來各界議論。有關疑似吸食古柯鹼的照片曝光，他在引退前提出驗尿報告，證明沒有藥物反應，雖然部分人士質疑毛髮檢驗還沒做，但是已決意引退，儘管近年復出傳聞不斷，但他本人從未證實，也未有正式復出動作。

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