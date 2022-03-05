金魚妻｜43歲長谷川京子點做到瘦腰唔瘦胸？3個減肥絕招你都做到

Netflix限制級日劇《金魚妻》以大尺度人妻外遇劇情，細膩道出夫妻關係、婆媳相處等婚姻議題而掀起熱議，其中，劇中飾演嫁給媽寶老公，甚至被奶奶忽視的「裝修妻」長谷川京子，則是在首集就以背部全裸入鏡床戲備受矚目。



43歲的長谷川京子，凹凸有致的極品好身材，也令網友忍不住敲碗，究竟年過40該如何練出長谷川京子同款美胸與螞蟻腰！

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《金魚妻》長谷川京子減肥：一、. 自製低脂便當→白米改糙米、海鮮代替肉類



談及長谷川京子的減肥菜單，絕對少不了健康飲食！長谷川京子甚至曾出書介紹其私房健康菜單，更時常透過YouTube頻道分享私房健康拿手菜！長谷川京子透露，平時習慣自己動手做便當，食材多以原型食物為主，避開加工食品，精準掌握熱量。

此外，長谷川京子也分享，將「白米改為糙米、海鮮代替肉類」正是減肥菜單的關鍵，自製低脂又營養均衡的便當，透過飲食調整減肥，才能瘦得健康又不復胖。

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《金魚妻》長谷川京子減肥：二、 跆拳道燃脂、瑜珈練出緊實線條



除了飲食調整之外，長谷川京子也透露，多年來每天早上都有著踢2個小時跆拳道的習慣，集結了空手道與拳擊等高強度運動，跆拳道不僅能迅速燃脂，還能鍛鍊心肺耐力、強化核心！

高強度運動過後，長谷川京子會透過瑜珈舒緩、拉伸線條、幫助消水腫，讓身體曲線更加緊實、柔美，同時一邊冥想沉澱身心靈。

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《金魚妻》長谷川京子美胸：三、 洗澡按摩胸部淋巴、攝取豆類與水果



長谷川京子凹凸有致的好身材，除了擁有螞蟻腰令人稱羨之外，那完美戰勝地心引力的美胸，更令人忍不住想拜師長谷川京子的美胸祕訣！長谷川京子分享，每天都會在洗澡時按摩胸部與胸部周圍的淋巴組織，幫助體內排除廢物與毒素，也能促進胸部乳腺循環，對於豐胸超有感。

此外，長谷川京子也鼓勵女性多攝取促進女性荷爾蒙分泌的水果與豆類，除了能延緩乳房衰老之外，也能刺激乳腺，同樣具有豐胸效果唷！

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