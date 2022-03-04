家族榮耀│前艷星顏仟汶驚喜現身　51歲Keep得勁好獲網民激讚

之前曾被指暗藏不少久未露面彩蛋的《家族榮耀》，昨晚驚喜位是顏千汶亮相飾演Chloe媽媽生前好姊妹「芳姨」。雖然只有短短兩分鐘但相當有發揮，不少眼利網民認出顏千汶，除指出其聲線獨特易認，亦大讚她保養得宜，一點也不像已年屆50。

顏千汶驚喜亮相《家族榮耀》。（影片截圖）

由於馬家三位家嫂真實性格逐趨鮮明，有網民作出以下分析，指Sammie的角色則應該避之則吉：「李彩華本性根本係好人，本性係好人做壞事都會內疚同唔會做得太盡。楊茜堯個角色就本性係懷有心計，只係佢隱藏得好，個個都以為佢係好人，呢種人先最難防，做壞事唔會內疚，仲會做到好盡，現實遇到呢啲人先最驚」、「其實三個阿嫂，最慘都係熊黛林，佢劇中性格唔係咁衰」。

51歲嚟講Keep得好好。

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1989年顏仟汶從第十五期無綫電視藝員訓練班畢業，同期同學包括林家棟、黃德斌、雷宇揚、劉錫明及黎芷珊等。1996年離開無綫後曾轉行當秘書，兩年後受好友陳明君邀請，重返娛樂圈與亞洲電視簽約，可是拍了僅一部劇因裸照事件而遭解約。

顏仟汶早在入行初期已接拍電影，圖為參演《現代應召女郎》。（電影截圖）

顏仟汶由入行初期已經演出電影，與亞視解約後開始接拍三級片，由2000年的《獸性新人類》開始，4年內拍了廿多部三級片，當中大部份都是低成本製作，但顏仟汶都是毫無保留地全裸演出。2004年顏仟汶宣布息影退出娛樂圈，轉行做服裝買賣，但間中都有演出電影。至2019年以特約演員身份復出演出無綫劇集，包括兩度客串《愛回家之開心速遞》及《大醬園》等。

顏仟汶由2000年《獸性新人類》開始，幾年間拍了廿多部三級片，有指她為患癌父親籌醫藥費才當艷星。（山電影截圖）

感情生活方面，有指顏仟汶2000年起跟圈外人相戀，並於2008年結婚，可是婚姻維持了十年便結束。年前顏仟汶曾被指捲入男星詹秉熙的婚姻，她一度在社交平台發聲明否認跟「契哥」詹秉熙有感情關係，更稱多番受到詹秉熙太太的滋擾，不排除向法庭申請禁制令。