【復活節金多寶】顏仟汶成人電影全身放電　中六合彩先要發生關係

人人都有一個橫財夢，六合彩相信無乜邊個成年人未買過，而相隔了5年，再次出現的復活節金多寶(4月16日攪珠)，又提供了大家一次圓夢機會，10元一注獨中頭獎，彩金高達8000萬。說到六合彩的電影題材，原來有一齣由顏仟汶主演的三級片《發電俏嬌娃》，就講到女主角在高潮時能預知六合彩號碼，全片「少少鹹，多多趣」，對本地觀眾特別有共鳴。

片中顏仟汶暗戀上司王書麒，當然不乏晒身材鏡頭。（網上截圖）

【多圖】松本菜奈實拍18禁漫畫真人版 扮醜女只有一個地方相似

在不少電影作品中，往往加入了六合彩題材，像逢過年必睇的《富貴逼人》系列，睇到驃叔一家中獎的開心樣，觀眾直頭會代入其中，希望有日像主角一樣一朝發達。除了皆大歡喜的賀歲片外，估不到連三級片也加入六合彩元素，就是由90年代艷星顏仟汶主演的《發電俏嬌娃》(2001)，當年顏仟汶拍過多部成人電影，包括《獸性新人類》、《制服的挑逗》、《齊天大「性」之大鬧女兒國》及《色慾城市之淫人師表》等，但在眾多作品中《發電俏嬌娃》肯定最具創意。

片中顏仟汶在高潮時，能預知六合彩中獎號碼。（網上截圖）

+ 6 + 5 + 4

【山系女神．上集】蔡思貝李佳芯提供行山路線 學女神打卡好簡單

故事講述Jan一直沒有性經驗，原來她隱藏著一個秘密，就是每逢高潮她的身體就會放出電流，甚至連被男醫生曹查理做婦科檢查，也會發出電流，其後曹查理為了幫她，親自穿上膠雨衣及戴了7個安全套，讓Jan終於順利跟男人發生關係，意想不到是原來Jan不僅可以發電，而且在高潮時更能預知到六合彩號碼，可惜是床戰對手不夠持久力，所以Jan其後當上夜總會小姐，希望可以遇上一位男士，讓她可以預知到6個六合彩號碼，她的對手先後有李兆基、許紹雄及林雪，當然是搞笑為主，未有色情裸露畫面。

許紹雄有份客串演嫖客。（網上截圖）

+ 6 + 5 + 4

【山系女神．下集】無綫小花行山Look好養眼 一文睇晒山系美女

雖然該片是三級片，其實不乏愛情線，片中的Jan一直暗戀著上司Leo(王書麒飾)，但偏偏Leo是一名性無能，故事發展Jan憑異能治好了Leo的隱疾，雙方進行了一場完美性愛，順利預知六合彩的中獎號碼，更用彩金買下了夜總會當上老闆，大團圓結局，至於片中所說哪6個號碼，就留待觀眾自己觀看發掘。