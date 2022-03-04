Ash前夫龍龍情傷尚未癒放唔低前妻？　「懷念那段甜蜜日子」

今年年初MC張天賦、《全民造星IV》參賽者Ash（鍾卓穎）及其台灣前夫「龍龍」三人之間的關係鬧得沸沸揚揚，事件隨着龍龍回台灣、Ash的潛水而暫告一段落。時隔數月，MC張天賦依然是人氣不減、Ash就更新社交網站疑似為復出鋪路，而前夫龍龍疑似未能走出離婚陰霾。

Ash鍾卓穎曬狗仔合照 轉發「冇呢啲經歷，點成就今日嘅你」帖文

龍龍今日（4日）在Instagram限時動態上載一段文字：「有時候我們並不是真的那麼愛記憶中的那個人，而是弔念那個曾經這麼全心全意醉心於幸福的自己」，當初MC與Ash的緋聞鬧得沸沸揚揚時，儘管龍龍當時已經與Ash離婚，但是依然表示自己很愛Ash並聲言支持對方，今日龍龍指的人有可能是Ash，可以看到他對前妻的感情已經慢慢放下，但是他的情傷尚未治癒好，仍然非常懷念那段甜蜜日子。

Ash前夫龍龍疑放下對前妻感情 （IG/@howogo_1000）

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