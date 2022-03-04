Ash前夫龍龍情傷尚未癒放唔低前妻？　「懷念那段甜蜜日子」

今年年初MC張天賦、《全民造星IV》參賽者Ash（鍾卓穎）及其台灣前夫「龍龍」三人之間的關係鬧得沸沸揚揚，事件隨着龍龍回台灣、Ash的潛水而暫告一段落。時隔數月，MC張天賦依然是人氣不減、Ash就更新社交網站疑似為復出鋪路，而前夫龍龍疑似未能走出離婚陰霾。
Ash鍾卓穎曬狗仔合照 轉發「冇呢啲經歷，點成就今日嘅你」帖文
龍龍今日（4日）在Instagram限時動態上載一段文字：「有時候我們並不是真的那麼愛記憶中的那個人，而是弔念那個曾經這麼全心全意醉心於幸福的自己」，當初MC與Ash的緋聞鬧得沸沸揚揚時，儘管龍龍當時已經與Ash離婚，但是依然表示自己很愛Ash並聲言支持對方，今日龍龍指的人有可能是Ash，可以看到他對前妻的感情已經慢慢放下，但是他的情傷尚未治癒好，仍然非常懷念那段甜蜜日子。
點擊睇Ash早前接拍的廣告：
+21
古力娜扎曬健身相騷Body被指博眼球 網友：精緻濃妝一滴汗都無！Stephen‧傾 | 張明偉曾靠揸Uber幫補生計 TVB做十年月薪唔夠一萬新歌《Good Luck》唔使30個鐘完成出街 黎明親拍MV為港人打氣祝文君兩個月前開始吐血 女兒未能解鎖其手機通知好友家族榮耀│前艷星顏仟汶驚喜現身 51歲Keep得勁好獲網民激讚「翻版周子瑜」被指介入謝和弦婚姻 道歉後忍10日IG爆粗講呢啲