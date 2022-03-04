「翻版周子瑜」被指介入謝和弦婚姻　道歉後忍10日IG爆粗講呢啲

莉婭（陳緗妮）之前才發文暗指台灣女星祈錦鈅是小三，介入她的婚姻，最後對方道歉，風波才告一段落。自從祈錦鈅曝光手寫道歉信後，她整個人就此神隱，事隔10天，她首度發聲透露近況，表示自己過得很好。



祈錦鈅上個月21號公開手寫道歉信，除了向謝和弦夫妻道歉外，表示自己不曾想要介入任何人之間，強調「為了避免不必要的誤會紛爭甚至傷害，以後我會盡全力避開謝和弦夫婦。」

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3日祈錦鈅在IG限時動態上發文，除了向粉絲報平安外，更透露近來將重心放在現實生活中。此外，她也曝光幾張美食、生活照，並用英文寫下「My life's great.（我的生活很好）」，更強調：「Bxtch希望我是什麼樣根本就不重要，重要的是我真實是什麼樣的人，還有你們知道我是什麼樣的人。」

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