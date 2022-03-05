周杰倫曬百萬名畫激似冷氣機隔層網　歌迷嬲咗：你給我看這個？

周杰倫昨日（4日）深夜時分在Instagram上載一張黑白色主調的畫作，並在帖文中寫道：「收了一陣子，該拿出來擺了」，不少網民見到畫作表示：「冷氣濾網沒拿出來洗？」又有網友認為：「準備做紫菜飯團嗎」、「這看了好餓，好想吃海苔」。

百萬名畫變冷氣機隔層網。（IG/@jaychou）

周杰倫在帖文中並沒有對畫作進行標籤及註明出處，網民有如此反應實屬正常，而這畫作更令部分歌迷生氣：「你可以好好睡覺嗎？3:42am我為了看你的帖子爬起來，你給我看這個」，場面非常好笑。隨後就有網民非常眼利，表示該畫作是美國當代概念藝術家Glenn Ligon的作品，估值逾百萬元。

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