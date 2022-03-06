細數圈中七對性事不協調夫妻　小S三年冇「開張」自嘲似住老人院

小S（徐熙娣）日前（3日）在個人YouTube頻道中上載短片自爆自己零性交一段時間，向來心直口快的她，已經不是第一次分享自己與老公性生活不協調，早在半個月前，小S曾經在節目中透露與老公已經有三年沒有性行為，更自嘲：「老人院般的生活」。

小S零性交被老公暗示太肥要減磅 講到一半眼濕濕：我覺得我很醜

有研究顯示，夫妻的相處的日子愈長，發生性行為的次數就會愈少，而小S與老公結婚17年，性生活的減少亦是無可厚非。其實除了小S之外，圈中不少夫婦間的感情因性生活不協調而受到影響，有些更成為離婚原因，以下細數圈中七對性生活不協調夫妻。

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