何雁詩無懼疫情佗六月巨B孖鄭俊弘買餸　師奶上身不忘格價買平啲

香港最近爆發第五波新冠疫情,大部分市民如非必要都會減少外出,降低染疫機會,特別是老弱婦孺這些免疫力較低的群體。不過,懷孕六個月的何雁詩(Stephanie)最近就無懼疫情,同老公鄭俊弘(Fred)一起行街市買餸。

何雁詩無懼疫情佗六月巨B孖鄭俊弘買餸。(IG/@honganc)

Stephanie昨日(5日)在Instagram上載她與Fred開車去街市的短片,見Stephanie心情非常好,除了買居家需要的食糧,還買了不少小食到車上進食。之後Stephanie就繼續買餸。現在香港不少的食品都加價,令不少市民都要捱貴價,而Stephanie就師奶上身,貨比三家盡力格價,最後滿載而歸回家,她在帖文中表示:「I know everyone is being mindful with health now, which is great but don’t forget mental health is also as important! Do little things you love, send love to people you miss, pamper yourself a little(我知道現在每個人都在關注健康,但不要忘記心理健康也同樣重要!做自己喜歡的小事,把愛送給想念的人,寵愛自己一點) 」。

