七位女明星離婚後活得更好　45歲大S回春變妙齡少女未算勁？

日前小S（徐熙娣）在節目《#小姐不熙娣》中與嘉賓大談兩性之間的感情問題，當中更透露到自己的姐姐大S（徐熙媛）最近變得很漂亮，漂亮到像回復到17歲的樣子，就連小S的丈夫都認為：「她真的是回春」。小S覺得姐姐會變美的原因是離婚後擺脫不愉快的婚姻生活。其實在圈中離婚事件屢見不鮮，不少女星離婚後，不但沒有自暴自棄，反而活得更好，生活及事業上更上一層樓，以下盤點七位回歸單身活得更好的女星。

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