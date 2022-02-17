汪小菲疑婚內出軌暗撻張穎穎　張蘭指桑罵槐鬧大S：把他逼成渣男

大S和汪小菲去年11月宣布離婚，汪小菲事後遭外界質疑婚內出軌26歲女星張穎穎，不過汪小菲始終沒有承認，汪小菲媽媽張蘭更是極力否認，不過之後汪小菲和張穎穎被拍到十指緊扣，張蘭被狠狠打臉。



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張蘭昨日在抖音直播，又被質疑暗批前媳婦大S，認為會離婚都是因為問題出在女方身上，張蘭也因此遭到網友撻伐。

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張蘭在面對網友提問時，直言「女人婚後別讓另一半活得太憋屈、太委屈，咱們不能太矯情，太自私了，要學會換位思考，這個婚姻才會幸福美滿，幸福不幸福，美滿不美滿，不在於別人，在於自己，有時候活生生的一個暖男，你把他逼成了渣男，你回憶想一想是不是自己的錯，還是咱們太強勢了」，她雖未指名道姓，但網友認為她說的就是大S。

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網友對她的這番說法嗤之以鼻，直呼對張蘭的三觀無法苟同，「自己兒子做錯事，還怪人家大S，指桑罵槐的很過分」，認為大S攤上這樣的奶奶也真是夠無語，「終於理解大S為什麼堅決要離婚了。」

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