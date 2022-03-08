940920︱呼應《二月廿九》衍生新時空　會長點由劉俊謙變岑珈其？

ViuTV新劇《940920》於昨晚（7日）正式首播，作為《二月廿九》的前傳兼後續，在《二月廿九》大結局中已經交代了Yeesa（吳海昕 飾）在余家聰（劉俊謙 飾）車禍身亡後╴穿越去到了一個除了自己之外，沒人有關於「會長」余家聰記憶的新時空。在昨晚播出的第一集，暫時交代了兩個時空的劇情發展，一個為余家聰（劉俊謙 飾）是神聖幾何學會會長的時空中小時候的經歷，而另一個則為余家聰是作家的時空中Yeesa得到「會長」白世繼（岑珈其 飾）和神聖幾何學會成員幫助的經歷。



《二月廿九》大結局中已經交代了Yeesa（吳海昕 飾）在第四次穿越後，余家聰（劉俊謙 飾）取代Ryan（徐天佑 飾）車禍身亡。（《二月廿九》影片截圖）

第一集最精彩的部份，莫過於岑珈其神還原兩年前《二月廿九》中劉俊謙的場面，獲觀眾大讚劇組有誠意，無論是場景、服裝、道具還是鏡頭運用都幾乎100%複製《二月廿九》。不過，有不清楚《二月廿九》劇情的觀眾表示看不明這一幕的意思，現在為大家簡單解說一下：

《二月廿九》中劉俊謙飾演的余家聰一直都是神聖幾何學會會長。（Instagram：@viutv）

《940920》中一共有兩個時空，其中一個時空的神聖幾何學會會長卻變成了岑珈其飾演的巴西龜。（Instagram：@viutv）

點擊觀看兩個時空的會長有什麼分別：

+ 24

在《二月廿九》中劇情交代了余家聰於2020年2月29日在日本遇見第一次穿越（2017年2月28日→2020年2月29日）的Yeesa、將她安置在自己的酒店房間後跟對方說自己是Yeesa的男朋友，又叫她要記住「940920」這一組數字，穿越完回到2017年的Yeesa見到未見過自己的余家聰，隨即向他講述整個穿越的過程，又跟他說2020年的他跟自己說了什麼，但以上發生的都是在余家聰是神聖幾何會長的時空，該時空的巴西龜（白世繼之花名）只是神聖幾何學會的成員之一。

在余家聰是神聖幾何會長的時空，余家聰於2020年2月29日在日本遇見第一次穿越（2017年2月28日→2020年2月29日）的Yeesa、將她安置在自己的酒店房間後跟對方說自己是Yeesa的男朋友，又叫她要記住「940920」這一組數字。（《二月廿九》影片截圖）

該時空的巴西龜（岑珈其 飾）只是神聖幾何學會的成員之一。（《二月廿九》影片截圖）

點擊觀看Yeesa在第一次穿越做了什麼：

+ 22

第四次穿越（2020年2月29日Ryan死後→2020年2月29日9:30pm）的Yeesa經歷完余家聰車禍身亡後，在天台拿着御守消失隨即穿越到2021年2月28日，然而一醒後發現這個並非之前的時空，所有人除了自己之外都沒有任何關於「會長」余家聰的記憶，一直以來的神聖幾何學會會長變成了巴西龜，Yeesa之後更在書店發現變成了作家的余家聰。在昨晚《940920》的劇情中，講到在這個余家聰是作家的時空入面，變成了會長的巴西龜和神聖幾何學會成員一直都有幫助Yeesa穿越，並在2020年2月29日利用路障阻止車禍的發生，結果雖然Ryan和Yeesa同樣有遭遇車禍，但兩人成功生還，只是Yeesa昏迷了一年。

《二月廿九》大結局中已經有交代，Yeesa經歷完余家聰車禍身亡後，一醒後就發現自己已經昏迷一年，而且所有人除了自己之外都沒有任何關於「會長」余家聰的記憶，一直以來的神聖幾何學會會長變成了巴西龜。（《二月廿九》影片截圖）

Yeesa在書店遇到以作家身份存活的余家聰。（《二月廿九》影片截圖）

巴西龜（岑珈其 飾）在新時空成為了神聖幾何學會會長。（《940920》影片截圖）

點擊觀看Yeesa穿越到新時空後發生了什麼：

+ 32

這就解釋了為何岑珈其需要在劇中神還原兩年前《二月廿九》中劉俊謙的場面，是因為在這個時空入面，余家聰已變成了另一個身份存活，而於2020年2月29日在日本遇見第一次穿越的Yeesa、將Yeesa安置在自己的酒店房間以及Yeesa回到2017年時講出穿越經歷的人，就是這個時空的神聖幾何學會會長巴西龜。然而在這個時空所發生的事情雖然與余家聰是神聖幾何會長的時空有着非常相似的經歷，但有着不一樣的結果，例如2020年的「會長」余家聰於另一時空中向初次穿越的Yeesa表示兩人是情侶，亦因為余家聰車禍身亡令Ryan及Yeesa避過車禍；但在這時空中2020年的「會長」巴西龜只向初次穿越的Yeesa表示兩人是好朋友，而且2020年2月29日Ryan和Yeesa依然發生車禍，不過由於被神聖幾何學會成員用路障試圖阻止，最後Ryan在車禍中僅受了傷，Yeesa則昏迷了一年。