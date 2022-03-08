940920︱岑珈其神還原《二月廿九》經典場面　網民：愛情劇變喜劇

ViuTV原創劇集《940920》於昨日晚上九點半進行首播， 劇集涉及港劇較少見的時空穿越及平行時空等的元素，引起一班網民分析當中不同時空事情發展走向，其中「崩壞版」時空更是引起網民的熱烈討論。

劇集中網民稱為「崩壞版」時空由岑珈其（飾白世繼）擔任神聖幾何學會會長，為吳海昕（飾張麗紗）解開時空穿越之謎的人亦是他，劇組再次還原前作《二月廿九》經典場面，而岑珈其的神態、表情與當時的劉俊謙（飾余家聰）沒有差別，而網民表示：「雖然爺爺（岑珈其）表情好認真，但係劇集不知不覺由愛情劇變成做喜劇。」這個版本稱為「崩壞版」時空的原因，是岑珈其成功令觀眾忘記由劉俊謙演繹的經典場面，令網民笑哭不得。

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