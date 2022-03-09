林作「新女」被指態度差遭公審　Jasmine公開澄清但網民唔接受？

現年31歲的Jasmine Tang日前加入「保險界KOL」林作的團隊後即受到廣泛關注，林作公開合照當天，她便因為甜美外貌而IG粉絲數激增幾千人，非常犀利！不過，正所謂樹大招風，繼網民大爆Jasmine黑歷史後，最近再有網民爆Jasmine對待客人態度差兼冇禮貌。

林作31歲「新女」Jasmine靚過明星 宣稱已婚網友大爆黑歷史？

有網民爆Jasmine冇禮貌。（IG/@jasmineeeeet）

有小紅書用戶在今日（9日）凌晨表示，想找Jasmine整合強積金（MPF），遭到她無禮對待，更對該位用戶表示：「滾」，令這位用戶火上心頭，連續開了三個帖文指責Jasmine。而今日早上Jasmine澄清自己遭到侮辱才有這樣的還擊：「我絕對不會無緣無故對一位客戶無禮的。人不犯我，我不犯人。但網上很多男士對一位可能長得比較好看的人，卻會有時候充滿著近乎於性騷擾的語氣。每天我接收近乎上千個私訊，披着詢問保險的名義，對我進行各種各樣的打擾，當中不乏侮辱，對女性不尊重等等 。我不是靠外貌工作的，但卻因為外貌得到很多不必要的麻煩和誤解。你看到的，也許是他的截圖。你看不到的，卻是他背後做的事情。本人無意糾纏。但僅代表所有事業型女性：你們不需要對著破壞你努力和事業的人低頭。老娘不怕你們。我只是想做好自己的工作」。

Jasmine澄清自己遭到侮辱才有這樣的還擊。（IG/@jasmineeeeet）

Jasmine這篇文章亦有在小紅書上發布，不過這位客戶不接受這個解釋，要求Jasmine公開向他道歉，部分網民支持Jasmine認為：「擺明搞事既人，係應該一腳伸開佢」，但有網民表示Jasmine想轉移視線：「人哋點侮辱你呀？問你mpf整合咋喎，你就叫人滾？」

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