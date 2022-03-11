小S徐熙娣罕見動怒！黑面鬧細女刁蠻任性超冇禮貌　竟變婆媳糾紛

43歲台灣女星小S徐熙娣婚後育有3個女兒，她對大女兒與二女兒採取愛的教育都相當成功，但許老三卻經常踩到她的底線，讓她一度氣到想把許老三送到台中的宗教學校就讀，怎料她一再警告後，奶奶忍不住出面制止，讓她無奈搖頭感嘆「真的沒辦法！」



小S近日在節目《小姐不熙娣》中透露，有次和朋友帶著許老三去露營，許老三一直擺出「我是巨星」的莫名自信感，朋友的兒子脫口問道「妳是不是有公主病？」沒想到許老三不僅沒有否認，還大方回說「姐就是女王！」

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不僅如此，小朋友們玩完遊戲準備收拾時，朋友的兒子又發現許老三似乎不太想幫忙收，且被指正後還稱「我叫僕人去用就好啦」，種種經歷讓小S大嘆「這個小孩還有救嗎？」

為了改正許老三愛頂嘴的個性，小S曾揚言要把她送去台中某間宗教學校，因她得知朋友的孩子讀了一年後，果然變得很有規矩，因此她也警告許老三，若說話再這麼沒有禮貌，「我就送妳去台中！」

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豈料一旁的奶奶聽聞後，趕緊出聲制止說「熙娣，媽媽不喜歡你們說要把小孩送去台中的事」，小S納悶反問「可是她常常對妳也沒禮貌阿」，這時奶奶才說出真實想法「送到台中我會想她阿！」最後小S只好打消念頭，無奈感嘆「真的沒辦法」。

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