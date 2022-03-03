小S零性交被老公暗示太肥要減磅　講到一半眼濕濕：我覺得我很醜

小S最近開設個人Youtube頻道，日前更新了一個影片，大吐遭到老公許雅鈞惹哭的事情，讓網友都笑翻！



從影片中可以看出小S利用化妝時間，提到燈光很重要，並透露家中的燈光都是頂光，所以每次照鏡子看自己，都覺很醜，心情都會變得很差，有次要與老公出門前，照了鏡子又忍不住怒吼：「我覺得我很醜，不想出去吃飯了。」

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結果老公沒有安撫她，竟脫口說出「瘦就漂亮了」，讓小S更火大回嘴「我已經有瘦了」，但老公還是不停唸她要多運動，越瘦越好看，小S則直呼「你講話很過份」，還哭了起來。

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老公見狀則表示「我是跟妳講實話」，小S委屈表示「你講話只會讓人越來越生氣」，不過隔天老公看到她就稱讚「你臉有瘦喔」，懂得換個說話的方式。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】