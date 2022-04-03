月老專訪｜九把刀拍月老原因極催淚！馬志翔愛犬被毒死拒再養寵物

【月老／Disney+／柯震東／王淨／宋芸樺／九把刀】九把刀、馬志翔帶來台灣電影《月老》，早前他們接受專訪。電影探討生死題材，九把刀提到岳母先前接種疫苗後猝逝：「我現在還是會每天懷念岳母，會跟老婆、女兒看她的影片，好像她仍在我們身邊一樣」，也感性透露將來女兒長大，也會與她介紹自己的岳母，是一個溫柔的好人。



不過，九把刀認為「死亡」是每個人的必經旅程，更說如果可以，他真的很希望真的有「死後的世界」：「我覺得真的有另一個世界，我們對死亡，可能就不會這麼恐懼，知道我們還是有個地方可以去」，有死，就有生，九把刀說去年初拍《月老》時，老婆周亭羽也有挺著孕肚來片場，幾乎參與整個拍片過程：「後來女兒出生、拍完這部電影，我感覺像是同時生了兩個小孩」。

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提到當爸，九把刀與馬志翔其實都在去年升格人父，私底下有沒有分享爸爸經，九把刀直呼「太忙了，沒時間聊」，不過他們當爸之後，心境都變得更為柔軟，馬志翔會控制自己不要罵髒話：「有時會不小心想飆國罵（意即髒話），都會趕快閉嘴」，九把刀更說自己只要一想罵髒話，就會立刻亂吼亂叫，但未來不擔心小孩長大後，也有可能學壞嗎？二人異口同聲表示，總是要讓小孩接觸這個社會：「當然我們都是會教導他們什麼該做，什麼不能做」。

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距離九把刀的成名作《那些年，我們一起追的女孩》，已有10年，九把刀認為自己在心境上已有許多改變：「我這段時間經歷很多事，覺得有成長，現在可以處理更沉重的題材」，這部電影同時也是獻給他已離世的愛犬「阿魯」，希望「阿魯」在天堂仍能看到這部電影，一旁的馬志翔則提到小時候家裡養了一隻黑狗，有天回家後發現被毒死，但不知是誰下毒手，讓他相當難過：「我後來就不願養寵物了，離別的感覺很痛苦」。

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