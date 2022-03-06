小S澄清簽名圖案不是性器官　漲爆造型反成網民焦點：好像張惠妹

小S以「elephant DEE」發行新專輯，她在社群網站上分享自己的簽名影片，親自解說自己畫的圖案。結果因為影片拍攝視角，讓穿著寬鬆造型服裝的她看起來大了一號，再加上戴著墨鏡，被網友形容撞臉陳文茜，也有人留言說神似張惠妹。



小S原本要透過影片澄清，自己簽名時畫的圖案是「大象」，絕對不是男性生殖器。但網友目光全都在她的造型上，讓小S跳出來解釋：「Oops！誰知道拍出來會這樣，本人美到我都要吐血了！算了啦！喜歡我的人也不會因為一次拍起來胖就不喜歡我吧！如果會，我無言～～。」

【圖輯】小S澄清簽名時畫的圖案「絕對不是男性生殖器」網民卻聚焦她的身材（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】