大S再婚｜汪小菲直播帶貨竟然係P圖！網民突破盲腸：在蹭大S流量

大S與24年前舊愛具俊曄閃婚，兩人視訊定終身更是震撼演藝圈！而讓外界最好奇的莫過於大S的前夫汪小菲與前婆婆張蘭的舉動。事實上，大S宣布結婚消息後，汪小菲一直神隱不出聲，直到10號才被網友發現，汪小菲微博上的簡介悄悄多了12個字；此外，還有眼利網友更發現，汪小菲10號下午疑似開直播賣貨，遭酸是在蹭大S流量！



10號，有網友發現汪小菲現身直播平台。畫面中，只見汪小菲一人憔悴地坐在餐桌前，全程不說任何一句話也沒有動作，而另一個直播汪小菲則是與朋友吃著東西，前面都是擺出山珍海味，畫面中的聲音則是助理在推銷產品，而影片曝光也引來不少網友在直播間留言詢問有關大S與小孩的事情。隨後，有網友指稱這是「綠幕直播」，也就是找一個預錄的影片播放來賣貨。

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事實上，自從大S宣布結婚消息後，就有網友發現這樣的操作模式出現在張蘭直播間的多個帳號。背景如出一轍都是汪小菲在與朋友聚餐，但背景音卻是助理在直播賣貨的聲音。據悉，汪小菲曾透露，媽媽張蘭對直播有著非常大的熱情，還專門弄一個團隊，對此他相當不理解。

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許多網友得知該畫面是「P」上去的，紛紛留言大罵：「現在直播都摳圖哦，那麼不敬業」、「他們最近的直播，都是主播前面講。後面放摳圖，我都傻了」、「这也可能是最後一次蹭上熱度了，且蹭且珍惜吧。」、「這個真得很搞笑，每次看到都會笑很久」、「在蹭大S流量」；此外，也有網友直誇汪小菲：「既蹭了熱度還不用看自己被罵鬧心…這前兩口子，真是比著氣對方，一山更比一山高…​」。

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