大S再婚｜24年前曾許願「希望光頭跟我結婚」美夢成真閃嫁具俊曄

根本偶像劇情節！台灣女星大S（徐熙媛）日前證實再婚嫁給舊愛、韓團「酷龍」成員具俊曄，消息震撼各界，兩人20多年前的互動也隨即被一一起底，當時大S見到具俊曄整個迷妹模樣，她甚至曾在節目中發願「希望光頭跟我結婚」，沒想到如今美夢成真，而小S（徐熙娣）當年的神回應也令人起雞皮。



大、小S姊妹當年一起主持《娛樂百分百》，曾多次採訪酷龍，某次被酷龍經紀人放鴿子、上通告喊卡，小S在節目中為姊姊抱不平大罵，而大S淚灑攝影棚的畫面，令人看了不捨。

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然而近日《娛百》整理出更多24年前大S和具俊曄當年互動的影片，當時看完酷龍演唱會變成迷妹的大S，曾在錄影時問妹妹小S「妳想光頭（指具俊曄）會跟我結婚嗎？」當時小S回應「我覺得妳只要用誠意感動他，應該是沒問題的！」大S聽完興奮直呼「好，我很有誠意，我希望他跟我結婚」，沒想到美夢在多年後成真，令人起雞皮。

【圖輯】大S 24年前曾說：我希望他跟我結婚！（點圖放大看昔日片段👇👇👇）

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而小S當年採訪酷龍時，也曾詢問具俊曄是否會考慮在台灣交一個女朋友，再帶到韓國交往？當時具俊曄毫不考慮就點頭表示願意，就連大小S詢問晚上是否有空，他也滿臉笑意回應「我時間滿多的」，讓大S忍不住直接邀請對方到家裡來，害羞互動掀起話題。

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