大S再婚｜具俊曄20年前因禁愛令不認愛　大S委屈落淚畫面搞喊網民

大S與「酷龍」成員具俊曄閃電結婚，這段20年前的戀情，如今竟然奇蹟靠一通電話復合，又進而結婚，外傳當年兩人分手是因為男方經紀公司的阻撓，如今再被挖出出當年酷龍退節目通告，小S在節目上為姊姊抱屈。



大小S當時主持《娛樂百分百》時，酷龍二度赴台宣傳，本已敲定要上節目宣傳，不料當天被媒體爆料出，大S與酷龍的戀情有變，而且也臨時以行程太滿為由，退掉「娛樂百分百」通告，小S當時氣憤表示竟然獨獨退掉他們的通告，並認為酷龍應該要大方上節目來說明與大S的緋聞，這樣逃避反而更容易引人猜測，小S更直呼韓國經紀人處理的方式太stupid！

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小S還為姊姊抱屈，因為這起緋聞，讓粉絲都覺得是大S花癡在勾引男方，酷龍的粉絲更是一天到晚傳真進來罵大S，其實真正可憐的是大S，而大S則在一旁忍不住委屈落淚。小S接著更批堂堂男子漢有話不講清楚，讓大S一個女生承擔面對，還放話與酷龍以後也不用做朋友了。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】