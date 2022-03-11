大S再婚｜星座專家分析二人戀愛運　大S擺脫張蘭又要惡鬥新奶奶？

大S（徐熙媛）去（2021）年與汪小菲離婚，8號拋出震撼彈，宣布與舊愛韓團「酷龍」成員具俊曄再婚，猶如偶像劇般的情節引發外界討論。



專研星座及塔羅占卜的台灣專家傅子綺稍早接受《TVBS新聞網》採訪，談到兩人的超合星盤，激動說：「這兩個人就是真愛啊！」表示大S、具俊曄只要「保持距離」就能走得長久，也建議不要跟男方家人同住。

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星座專家傅子綺曾為中、港、台藝人諮詢，並著有《塔羅天天靈》等多本著作，多年前就看過大S星盤的她，果斷說：「她所有的愛情都是真愛，不會背叛自己對愛情的感覺。」

天秤座的大S與處女座的具俊曄就是別人口中的「正緣」，大S的太陽、火星、冥王星在天秤座，具俊曄則是木星、水星、天王星在天秤，雙方就是「完全合相」，因此在邏輯、生活態度方面都超合適，傅子綺說：「他們的愛情不會是假的。」

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加上2022年這個時間點的星象，會讓兩人有一股衝動想做轉換，所以會決定閃婚其實不意外，形容雙方是「對的時間遇到對的人」。傅子綺表示兩人都屬於個性直接的人，在各方面都有自己的堅，要維持現在這股愛的衝動，最重要的就是「距離的美感」，不管日後是否同住，都要各自有自己的空間，並靠異國情調保持熱度。

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傅子綺表示大S特別容易跟有母親情節的人交往，而具俊曄母子檔曾在相親節目同框，當時具俊曄的母親對於兒子相親對象結過婚頗有微詞，讓外界擔心大S身分是否讓對方母親不滿，傅子綺坦言婆媳關係有可能成為雙方問題，但只要不要跟家人住一起，就不會成為產生爭執。

至於大S是否有機會與具俊曄誕下愛的結晶？傅子綺則認為不會，因為雙方都很成熟、有共識，知道怎樣做對彼此最好，而大S經過上一段婚姻已經完全成熟，斷言大S這次再婚「絕對比上一次更成功！」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】