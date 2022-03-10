大S再婚｜微博瘋傳「大S全面退出演藝圈」　經紀人即時以20字回應

台灣女星大S和前夫汪小菲離婚後，日前無預警宣布再婚，對象是過去曾有段情的南韓團體「酷龍」成員具俊曄，令外界相當震驚。然而，就在大S宣布再婚喜訊後，大陸微博卻瘋傳她已退出演藝圈的消息，大S經紀人也對此做出回應。



大S的感情生活一直是外界關注的焦點，沒想到她8日突拋震撼彈，公開與舊愛具俊曄再婚的喜訊，引發熱議。

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消息曝光後，不少好友、粉絲都紛紛獻上祝福，不過大陸網友卻因此炸鍋，不僅喊話汪小菲趕緊把孩子帶回國，甚至謠傳大S將全面退出演藝圈，話題直衝微博熱搜第一。對此，據《自由時報》報導，大S經紀人表示，「不知這樣的消息跟報導從何而來，因此無從回應」。

此外，大S與具俊曄閃婚後，男方也火速來台，目前人在防疫旅館隔離，預計期滿後將和大S、親家見面。具俊曄接受韓媒專訪時也透露，隔離結束後就會和大S的家人們見面，並和兩個孩子相處、熟悉，計畫在台灣待兩個月。

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