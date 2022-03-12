隱娘｜高海寧疑拒續約被頂替　黃智雯打開內地市場好時機：期待

由TVB前金牌監製戚其義執導的內地劇集《隱娘》近日已經正式開機，一眾主要演員亦有出席開機拜神儀式，不過特别出演的楊謹華﹑黃智雯（Mandy）因為隔離尚未結束，所以未能出席。而為了保持最佳狀態示人，Mandy在隔離期間經常做運動，就在深夜時份她於微博上貼一張自拍照，明顯是剛做完運動後的狀態，心情大好表示：「這段時間能夠好好調整一下自己很快可以加入劇組啦，期待！」可見她是多麼期待加入這個大製作的劇組。

黃智雯隔離期間好好裝備自己。（影片截圖﹑黃智雯微博圖片）

雖然Mandy不是主演，但能夠參與如此大製作，相信能為她做好打入內地市場的準備。因為該劇集齊了不少一線明星，而主演秦嵐在內地人氣相當高，還有翁虹﹑羅嘉良﹑楊謹華﹑杜淳﹑譚俊彥等人，相信播出之時會掀起追劇潮。

除了參演演員吸睛之外，《隱娘》作為古裝劇是以女刺客為題材，講述了安史之亂後各方軍鎮圖謀割據稱霸，隱娘們命運碰撞交織，聯手而戰的故事。目前劇集還未播出，已經在微博掀起不少話題。

劇組日前舉行開機。（《隱娘》微博圖片）

《隱娘》主演是秦嵐﹑翁虹﹑羅嘉良都有參與。（《隱娘》微博圖片）

另外，有傳Mandy的角色原本屬意高海寧，但她疑拒絕續約所以被踢出《隱娘》，所以本身在港拍攝《隱門》的 Mandy著急趕拍自己的戲份，待在內地拍畢《隱娘》後才回港補拍《隱門》剩下的戲份。無論傳聞的真實性為何都好，是次能夠主演內地劇，相信Mandy的人氣有升無減。畢竟高海寧就是最佳例子，2020年參演內地劇《三十而已》令她打開內地市場，工作機會不斷，讓她演藝事業迎來另一高峰期。

高海寧疑拒續約，讓黃智雯頂替。（黃智雯微博圖片﹑高海寧微博圖片）